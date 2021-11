Charlène de Carvalho Heineken, l’héritage liquide

La mission de la plus grosse fortune des Pays-Bas ? Poursuivre patiemment le développement du groupe familial vieux de 150 ans pour le transmettre à ses enfants. Les choses semblent bien parties.

Le saviez-vous ? Cela fait près d’un siècle et demi que les amateurs de houblon peuvent se désaltérer à la Heineken. Depuis 1873, date de création de la marque, ce fleuron de l’agroalimentaire néerlandais est transmis aux descendants de Gerard Adriaan Heineken, le fondateur de l’empire. L’héritière actuelle est Charlène de Carvalho-Heineken qui a pris la suite de son père Freddy, décédé en 2002. Un homme qui aura réussi à transformer le groupe familial en une entreprise prospère présente sur tous les continents. Une réussite qui fait de sa fille la première fortune des Pays-Bas. Celle qui possède 25 % du groupe a toujours son mot à dire sur la stratégie et les nominations d’une maison dont elle connaît les arcanes (elle assistait aux assemblées générales dès son adolescence). Plus qu’une simple héritière, elle joue donc un rôle clé dans la réussite de l’entreprise qui possède de nombreuses marques bien connues du grand public (outre la marque éponyme, citons Pelforth, Fischer, Desperados, Grimbergen ou encore Affligem). À 67 ans, elle a la ferme intention de poursuivre la success story familiale pour léguer, elle aussi, une affaire prospère à sa descendance. Partageant son temps entre Londres, la Suisse et Amsterdam,

elle est mariée avec Michel de Carvalho. Un Anglo-Brésilien, fils de diplomate au parcours original : il a joué enfant et adolescent dans de nombreux films comme Lawrence d’Arabie (1962) et a représenté le pays de Sa Gracieuse Majesté en ski et en skeleton aux Jeux olympiques de 1968, 1972 et 1976. C’est aussi un financier de haut vol qui participe au développement du groupe de 80 000 salariés. Pour Charlène de Carvalho-Heineken, "il s’agit d’une chose qui m’est tombée dans les mains et j’espère un jour la transmettre moi-même". La saga familiale devrait se poursuivre encore de nombreuses années puisqu’elle est la mère de cinq enfants.



Vous avez apprécié cet article ? Likez Magazine Décideurs sur Facebook !