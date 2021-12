Championnat de France des économies d’énergie : top départ !

Le Championnat de France des économies d’énergie (alias concours Cube), une initiative menée depuis sept ans par l’IFPEB, a été présenté et salué à Glasgow pendant la COP26. Il s’agit d’une des rares initiatives proposant des actions concrètes et mesurables, à effets immédiats, par contraste avec les grandes annonces des gouvernements à horizon 2030 ou 2050.

Casting 5 étoiles

Mardi 7 décembre 2021, sur la pelouse de Paris La Défense Arena, une partie des mille équipes participantes (bureaux, villes, territoires, écoles, lycées…) viendront présenter les solutions pratiques qu’elles mettent en œuvre pour enclencher leur transition énergétique immédiatement, dans le cadre de ce Championnat. Un événement qui devrait faire date dans l’effort collectif de réduction des émissions carbone, en présence de la ministre Emmanuelle Wargon, du président de La Défense George Siffredi, et de nombreuses personnalités du monde de l’entreprise, des collectivités locales, de l’éducation...

Des résultats probants

Ce rendez-vous représente ainsi une nouvelle forme d’engagement positif et collectif qui a fait ses preuves. Il incite en effet les participants à réduire leurs consommations d’énergie, le plus possible, sans travaux lourds, simplement par des changements de comportements, en s’inspirant d’une compétition sportive : saison d’une année, ligues, équipes, capitaines, un arbitre incontestable qui relève les scores, avec un palmarès et des champions.

Emmanuelle Wargon, ministre chargée du logement déclare : "Pour mener la bataille de l’efficacité énergétique, nous avons deux leviers d’action : les travaux de rénovation et les usages. Avec le plan de relance, nous avons encore accéléré notre soutien financier à la rénovation énergétique, y compris dans le secteur tertiaire. Le Championnat de France des économies d’énergie – que nous soutenons depuis le début – permet lui d’agir sur les usages et de changer les comportements de manière durable. Nous avons besoin de ce type d’initiative pour répondre notamment aux objectifs de sobriété énergétique que nous nous sommes fixés à travers le fameux décret tertiaire.”

Pour l’instant, le Championnat s’est essentiellement adressé aux bâtiments tertiaires (bureaux, commerces, écoles, bâtiments publics et culturels...), mais il se déploie désormais dans d’autres catégories d’actifs dont les flottes automobiles. Lors des dernières éditions, les participants avaient réussi à atteindre autour de 13 % d’économies d’énergie en moyenne, au-delà de 50 % pour les plus performants. Collectivement, ils avaient économisé l’énergie de 15 600 foyers.

George Siffredi, président de Paris La Défense et du Département des Hauts-de-Seine, abonde : "Face à l’urgence climatique, nous sommes en train de bâtir un nouveau modèle de développement du quartier d’affaires fondé sur une vision plus durable et plus engageante sur le plan environnemental, avec pour ambition de devenir le premier quartier post-carbone de dimension mondiale. Pour y arriver, nous ambitionnons de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Le concours CUBE entre pleinement dans cette stratégie”.

Début de saison

L'événement servira de démonstrateur de cette méthode d’engagement collectif, et d’incitation générale à rejoindre le mouvement. Avec des témoignages de dizaines d’organisations (Orange, Schneider, La Poste, Dalkia, le territoire de Paris La Défense, les villes de Rennes et de Bordeaux, des lycées d’Orsay et d’Aubervilliers, des responsables de flottes automobiles…) et un “showcase” (exposition-démonstration) des solutions qui ont prouvé leur efficacité, sur la pelouse de l’Arena.

AC