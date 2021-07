Chammas & Marcheteau promeut un counsel

Thomas Abulius est promu au sein de l’équipe fonds et services financiers de Chammas & Marcheteau. Âgé de 33 ans, l’avocat a intégré Chammas & Marcheteau en 2019, cabinet au sein duquel il assiste et conseille de nombreux fonds d’investissements, des sociétés de gestion, des family offices et des groupes industriels. Il intervient plus particulièrement dans les opérations de structurations et de levée de fonds d’investissement ainsi que dans la représentation d’investisseurs institutionnels de premier plan. Il dispose également d’une expérience marquée en opérations secondaires de parts de fonds.

L’équipe fonds & services Financiers de Chammas & Marcheteau compte désormais une dizaine de professionnels, qui travaillent en étroite collaboration avec l’équipe fiscale du cabinet qui intervient sur tous les sujets relatifs à la fiscalité des fonds et des investisseurs. Chammas & Marcheteau accompagne les entreprises et les fonds d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à l’international. Réunissant plus de 40 spécialistes du droit des affaires, dont 12 associés, il propose à ses clients des compétences en private equity, fusions-acquisitions, fonds et services financiers, corporate, fiscalité, propriété intellectuelle et technologies de l’information, restructuration et retournement ainsi qu’en droit social.

Marine Calvo