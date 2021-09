Troisième associé chez Chammas & Marcheteau

Jérôme Chapron a commencé sa carrière comme collaborateur chez Chammas & Marcheteau en 2012. Depuis, il assiste et conseille de nombreux fonds d’investissement, corporate venture, LP’s, groupes de sociétés et start-up. Particulièrement actif dans les opérations de fusions- acquisitions et de levées de fonds (venture, growth et LBO), Jérôme Chapron intervient également dans le cadre d’opérations de structuration de fonds pour des équipes de gestion et sur des opérations primaires et secondaires pour le compte d’investisseurs (LP’s).

Âgé de 33 ans, l’avocat est titulaire d’un master 2 droit des affaires de l’université de Paris Dauphine (Paris 9). Il est également chargé d’enseignement dans le master 2 droit des affaires et fiscalité de l’université de Rouen où il donne un cours sur le capital investissement.

Le cabinet Chammas & Marcheteau intervient dans plusieurs domaines de la vie des affaires : capital investissement, fusions et acquisitions, fonds et services financiers, corporate, restructuration et retournement, droit social, fiscalité et propriété intellectuelle et technologies de l'information. La structure réunit une équipe de plus d’une trentaine d’avocats et de juristes, dont treize associés.



Marine Calvo