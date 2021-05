Chammas & Marcheteau coopte une associée

Stéphanie Bréjaud a intégré Chammas & Marcheteau en 2009. Âgée de 37 ans, titulaire d’un master 2 DJCE et d’un certificat de spécialisation en droit des sociétés, l’avocate assiste et conseille de nombreux fonds d’investissement, corporate venture, family offices, groupes de sociétés et start-up dans leurs opérations de levées de fonds (venture, growth et LBO) et de M&A. Le pôle M&A et private equity du cabinet compte désormais sept associés.

Chammas & Marcheteau accompagne les entreprises et les fonds d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à l’international. Avec une équipe composée de plus de 40 spécialistes du droit des affaires, dont douze associés, le cabinet propose à ses clients des compétences en private equity, fusions-acquisitions, fonds et services financiers, corporate, fiscalité, propriété intellectuelle et technologies de l’information, restructuration et retournement ainsi qu’en droit social.

Marine Calvo