Chambres avec vue : nos meilleures destinations

À Paris, la légende Molitor

Nul besoin d’être touriste pour réserver un séjour dans le mythique hôtel Molitor construit autour de la célèbre piscine. Dès lors que de Roland-Garros ne s’échappent plus d’applaudissements, le jardin des serres d’Auteuil se fait havre de fraîcheur et Molitor vit ses plus belles heures estivales. Seule la vue du rooftop nous rappelle que nous n’avons pas franchi les portes de la capitale. Une fois le sac de voyage déposé dans l’une des 3 confortables chambres Hublot donnant sur le bassin de nage ou dans la Grande Suite ouvrant l’accès à nombre de privilèges, direction les bassins agrémentés de sunbeds. L’esprit des années trente, omniprésent, se conjugue au présent grâce au talent de l’architecte Jean-Philippe Nuel qui a su tirer parti de l’histoire de ce lieu emblématique. Nage, bain de soleil, un cocktail à la main, une séance de fitness ou un soin au Spa Clarins s’imposent avant de rejoindre le dernier étage où le chef Martin Simolka, sa brigade et l’équipe de la cheffe pâtissière Louise Riot concoctent des menus frais, copieux et équilibrés à déguster en scrutant l’horizon ou le bleu lagon de la piscine en contrebas.

https://www.molitorparis.com/fr/

À Saint Tropez, l’hôtel de Paris

Belle découverte que le rooftop-restaurant-bar-piscine les Toits de l’Hôtel de Paris au cœur de Saint-Tropez, situé face à la Maison Chanel et la légendaire gendarmerie. Unique en son genre, son nouvel agencement de trois terrasses rehaussées offre une vue impressionnante sur la grande bleue et la ville à admirer en dégustant un cocktail Dessert. L’hôtel propose de sortir des sentiers battus et de s’octroyer des bulles de quiétude. Dans le Spa by Clarins, dans le confort de la superbe suite Dolce Vita (avec jacuzzi et solarium) dont le salon, la salle à manger et la terrasse s’ouvrent sur une vue panoramique du port ou encore dans la piscine des Toits, la magie opère. Si un café chez Sénéquier, une partie de pétanque place des Lices s’imposent, s’éloigner de la foule permet toutefois d’apprécier la beauté de la côte azuréenne. Pour ce faire, l’excellent chef Damien Cruchet a imaginé des paniers pique-nique à savourer sur les plages sauvages indiquées par l’une des figures locales, Samuel Andréo, chef concierge Clefs d’or de l’établissement.

https://hoteldeparis-sainttropez.com/

En Sardaigne, la Corse en ligne de mire

Des prestigieux établissements du groupe Delphina, destination numéro un des vacances de luxe dans le nord de la Sardaigne, Décideurs conserve un souvenir impérissable de la vue époustouflante qu’offre le penthouse Archipelago du Resort Valle dell’Erica 5 étoiles de Santa Teresa Gallura. Des trois chambres spacieuses, des lounges d’extérieur et de la luxueuse piscine chauffée, le regard se perd sur Les Bouches de Bonifacio, les îles de l’archipel de la Maddalena et sur la côte Corse. Les 200 m2 de surface habitable à la décoration contemporaine comprennent un impressionnant salon lumineux, une véranda, un solarium et une terrasse de 100 m2 où il fait bon se délasser après une journée d’activités de plein air. Les convives (jusqu’à 6 adultes et 3 enfants) y apprécient l’ombre des chênes verts et s’enivrent des parfums des essences méditerranéennes endémiques omniprésentes. Du bonheur à l’état brut!

https://www.delphinahotels.fr/sardaigne/hotels/valle-erica/

À Megève, la majesté des Alpes pour Horizon

Entre lacs et montagnes, le Four Seasons Hotel Megève et ses Chalets du Mont d’Arbois offrent une situation idyllique pour profiter de la fraîcheur alpine. L’établissement doté d’un spa de 900 m2 , d’une piscine, de restaurants (dont l’étoilé La Dame de Pic – Le 1920) se fait somptueuse halte après des journées d’excursions sur les sentiers du massif du Mont-Blanc. Enchantement et rafraîchissement sont au rendez-vous de vacances actives ou contemplatives. Les plus sportifs pourront s’initier au parapente au col de la Forclaz, au canyoning, au rafting, au paddle, à la pêche mais apprécieront également de partager des instants de détente absolue avec le mont Blanc en toile de fond. Organiser un luxueux pique-nique face au lac de Javen à la lumière tombée, s’attarder au village de Combloux près du point d’eau biotope reflétant les sommets, tout devient possible grâce aux conseils avisés de la conciergerie. Idéal pour fuir les températures estivales caniculaires.

https://www.fourseasons.com/megeve/

Anne Buchet