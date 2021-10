Croissance interne chez Chaintrier Avocats

Proposant une gamme de services juridiques large, Chaintrier Avocats consacre l’essentiel de son activité aux acteurs de la vie économique, aux entreprises et à leurs dirigeants. Sa proximité avec le groupe d’expertise comptable français Cogep et son intégration dans le réseau mondial de conseil et de comptabilité HLB lui permettent d’assister ses clients français et internationaux à toutes les étapes de leur développement. Consolidant son équipe d’experts, l’enseigne promeut Arnaud-Nicolas Nicolaou associé au sein du département droit fiscal dirigé par Bruno Belouis.

Inscrit aux barreaux de Paris et de New York, le nouvel associé est un spécialiste de la fiscalité des entreprises, tant sur le plan national qu’international, et du contentieux fiscal qui s’y rapporte. Il intervient également auprès de particuliers pour leurs problématiques de fiscalité patrimoniale et assiste en tant que support les associés chargés de la pratique M&A. Arnaud-Nicolas Nicolaou a commencé sa carrière chez EY Société d’Avocats puis exercé chez Dentons avant de rejoindre Chaintrier Avocats en 2018. Il est titulaire du master 2 en droit fiscal de l’université Panthéon-Assas et du LLM graduate tax program de la Boston University.

