Ces start-up françaises qui ont tout pour devenir (encore) plus grandes

Woonoz ne fait pas de fautes

Nom de famille ? Prénom ? Lieu d’habitation ? Diplôme ? Contrairement à bien des idées reçues, ce ne sont pas ces éléments qui portent le plus préjudice à un salarié sur le marché de l’emploi. La cause la plus discriminante semble être la maîtrise de l’orthographe. Afin de se remettre à niveau, il est possible de recourir au célèbre Projet Voltaire, une formation en ligne basée sur la technique de l’ancrage mémoriel. Pour faire simple, l’algorithme s’adapte à vos caractéristiques de mémorisation. Derrière cette trouvaille se cache la start-up lyonnaise Woonoz fondée en 2005 par Pascal Hostachy, Fabrice Cohen et François Paret. Si le Projet Voltaire est son « produit phare », la maison propose des formations sur mesure pour de nombreuses entreprises telles qu’Etam, Orange, Total, L’Oréal, Volkswagen ou KPMG. Au point d’avoir formé plus de 5 millions de personnes en toute discrétion et sans tirer la couverture à soi. Comme les meilleurs enseignants en somme !

La Javaness, l’IA responsable au service de l’Europe

Accélérer la transformation des grandes organisations grâce à l’intelligence artificielle, participer à la défense de la souveraineté technologique des organisations publiques et privées européennes, développer une IA éthique: telles sont les ambitions de La Javaness, une société indépendante fondée à Paris en 2015 par Alexandre Martinelli et Bruno Guimaraes et qui enregistrait l’an dernier 6,5 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pôle emploi, la Banque de France, le ministère de l’Intérieur, Enedis, Suez, Saint-Gobain, Société Générale… Tous font confiance à la start-up qui propose différentes solutions pour automatiser intelligemment les processus, optimiser les recherches des clients sur les sites internet ou encore identifier les signaux faibles sur les marchés. Des développements innovants qui ont permis à l’entreprise de remporter de nombreux prix en peu de temps.

La boutiqueofficielle.com, l’ère du streetwear

La crise ? Quelle crise ? Avec 75 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’exercice 2021 contre 50 en 2019 et 29 en 2016, La Boutiqueofficielle.com fait mieux que de garder la tête hors de l’eau. Nul besoin de prêt garanti par l’État, le spécialiste du streetwear s’est appuyé sur ses forces: des ventes 100 % en ligne ainsi qu’une logistique et un développement technologique intégrés dans ses locaux situés en banlieue lyonnaise. L’entreprise a également pu compter sur une application solide ou encore sur le lancement de deux marques propres. Mais La Boutiqueofficielle.com ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans ses partenariats avec des artistes tels que Booba, Soprano et La Fouine, dont les vêtements préférés se trouvent également sur le site. De quoi contenter les 15-25 ans, son cœur de cible

E-attestations, réussite certifiée

Simplification, automatisation, dématérialisation, tels sont les maîtres-mots d’e-Attestations. Fondée en 2008, la société édite des logiciels d’évaluation de la conformité des tiers. Ainsi, l’une des solutions permet aux entreprises de s’assurer que leurs fournisseurs ne font pas appel à du travail dissimulé. Vérification de l’immatriculation, de la liste des salariés ou encore du paiement des cotisations… Le logiciel passe au crible les documents. La société propose également à ses clients de valoriser leur empreinte économique en montrant les impacts de leur politique d’achat sur l’emploi des PME, ou encore de lutter contre les risques de fraude aux paiements. En tout, plus de 1200 entreprises opérant dans l’ensemble des secteurs d’activité, aussi bien du public que du privé, sont accompagnées par la société aux plus de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires fondée et présidée par l’entrepreneur Emmanuel Poidevin.

Olivia Vignaud, Lucas Jakubowicz