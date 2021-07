Ces décideurs qui investissent dans les cryptomonnaies

Les grands décideurs de ce monde sont scrutés à la loupe. Il n’est donc pas surprenant que le secteur de la crypto monnaie soit aux aguets de chaque mouvement de ceux-ci, qui pourraient affecter la valeur de l’une d’entre elles. Ces interventions sont aussi grandement diffusées sur les réseaux sociaux, ainsi qu’en conférence de presse, ou par le biais de communiqués. Dans le cas des influenceurs connus, il leur est facile de laisser leurs followers savoir qu’ils ont acheté de telles devises. D’une manière ou d’une autre, on finit toujours par savoir qui de ceux-ci ont investi dans les cryptomonnaies.

La méthode Elon Musk

Le plus connu de tous, et probablement celui qui possède l’effet de levier le plus puissant sur ces crypto monnaies, est sans doute Elon Musk. Celui-ci s’intéresse plus particulièrement à deux devises : le Bitcoin et le Dogecoin. Il n’hésite pas à divulguer, sur les réseaux sociaux, toutes les transactions qu’il effectue, sur celles-ci. Comme il connaît très bien l’influence qu’il exerce sur le milieu, il en profite, afin de faire augmenter la valeur de ces dernières. C’est d’ailleurs ce qui a permis au Bitcoin d’être propulsé dans la stratosphère. En annonçant son investissement d’un milliard de dollars dans la devise, en avril dernier, il a participé à faire augmenter la valeur, au-delà de 65 000 dollars américains.

Pour un effet encore plus concret, Elon Musk n’a pas hésité à faire l’annonce, qu’à partir de ce moment, il était désormais possible d’acheter sa Tesla (marque de voiture appartenant à Elon Musk) en payant en Bitcoin. Cependant, il a rebroussé chemin rapidement, disant qu’il s’inquiétait des répercussions environnementales du minage du Bitcoin. Cette annonce, ainsi que l’interdiction des cryptomonnaies en Chine, a vu le Bitcoin chuter de moitié. Assez pour se demander à quoi peut bien jouer Monsieur Musk ?

Le Dogecoin : prochaine monnaie virtuelle recherchée par les décideurs ?

Pour comprendre l’importance de l’influence des décideurs, on peut regarder la situation du Dogecoin de plus près. Cette devise virtuelle a été créée en 2013 et elle ne connaissait aucun engouement particulier, de la part de qui que ce soit. Jusqu’à temps que ce même Elon Musk, décide de s’y intéresser, personnellement. Le Dogecoin fait référence à un mème internet d'une race de chien (le Shiba).

C’est par l’entremise d’un tweet qu’il a affolé la masse. En affirmant que le Dogecoin allait croître de manière spectaculaire sur le marché, il a fait augmenter cette dernière, immédiatement. Un grand nombre de lecteurs sur Reddit ont en effet investi sur la devise, qui a gagné 3.655 % de janvier à mai. Malheureusement pour les investisseurs, la devise est aujourd’hui passée de son sommet de 0.74 dollars à 0.18 dollars. Il faudra donc attendre de nouveaux tweets d’Elon Musk ou d’autres investisseurs connus, avant de revoir cette cryptomonnaie, prendre d’assaut le marché.

D'autres investisseurs à la manoeuvre

Avant Elon Musk, d’autres personnalités s’étaient intéressées aux crypto monnaies. C’est le cas du fondateur de memorydealers, Roger Ver, qui s’intéressait déjà à celles-ci en 2011 ! Il a continué d’y investir des sommes importantes, entre autres dans le Ripple.

Les cryptomonnaies sont là pour rester et les décideurs de ce monde continueront certainement à exercer leur influence, sur elles. L’important est de garder les pieds sur terre et d’investir dans une logique qui implique tout de même plus que l’opinion d’Elon Musk…