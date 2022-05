Cepton, leader français du conseil en stratégie dans le secteur de la santé rejoint Vintura International

Effectif mardi 2 mai 2022, ce rapprochement bénéficiera en premier lieu à leurs clients en élargissant la palette de services de conseil offerts au travers de bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et dans le Benelux.

Si, pour l’instant, chaque entreprise continue d'opérer sous sa marque respective, cette fusion permet d’élargir leur expertise et leur potentiel commercial. Au-delà des activités de Conseil en Stratégie et Organisation partagées par les deux entités, Cepton apportera son expertise en conseil stratégique lors de transactions pour des fonds de Private Equity alors que Vintura apportera sa connaissance approfondie des services aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques…) et aux payeurs.

Devenir le cabinet de référence dans le secteur de la santé en Europe

En termes de clients, Vintura dispose d’une solide base de clients Big Pharma, quand Cepton est particulièrement présent sur les Mid-caps, les Biotechs/Medtechs, et auprès des fonds de Private Equity.

"La fusion avec Cepton constitue une étape-clé dans notre projet de devenir LA boutique de Conseil en Stratégie de référence dans le secteur de la santé en Europe”, explique Gérard Klop, le fondateur de Vintura. Il ajoute : "Dans toutes les missions que nous menons pour nos clients, nous voulons avoir de l’impact. Pour cela nous sommes convaincus que nous devons parler le même langage et partager la même culture que nos clients, être proches d’eux et avoir une connaissance approfondie des systèmes de santé locaux. La fusion avec Cepton nous permettra de mieux servir nos clients actuels et futurs sur les 5 marchés-clés en Europe”.

Jean Reboullet, le fondateur de Cepton déclare : “La fusion nous permettra de consolider notre présence sur le marché européen, de nous donner accès à de nouvelles opportunités, à de nouveaux marchés et clients dans la santé, et d’enrichir notre portefeuille d’expertises et de services.”

Gérard Klop précise : ”Les deux entreprises sont convaincues de l’importance d’avoir une équipe diversifiée, a fortiori dans le Conseil où il est fondamental d’apporter en permanence un regard neuf et des perspectives nouvelles.” Jean Reboulet ajoute : ”Enfin, et c’est peut-être ce qu’il y a de plus important, Cepton et Vintura partagent les mêmes valeurs d’entreprise.”