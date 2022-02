Centaure Avocats recrute un directeur pour son pôle droit public des affaires

Centaure Avocats poursuit son développement. Le cabinet a accueilli Guillaume Blanchard en tant que directeur du pôle droit public des affaires. Depuis sa prestation de serment, il y a huit ans, l’avocat consacre la majeure partie de son activité à l’accompagnement des maîtres d’ouvrage publics et privés dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies. Il les aide, également, en matière de prévention des risques de recours et de processus de règlement amiable des différends.

Chez Centaure, le pôle droit public des affaires est en pleine croissance. Son chiffre d’affaires a augmenté de 70 % en 2021. L’arrivée de Guillaume Blanchard, convaincu par la “pratique exigeante” du cabinet, permettra de consolider les compétences de l’équipe, et d’apporter aux clients des solutions fiables et efficaces. Il travaillera pour de grands groupes, des établissements hospitaliers et des collectivités territoriales dans le cadre de dossiers à forts enjeux. Guillaume Blanchard a étudié le droit public de l’économie à Assas, avant de rejoindre le cabinet UGGC Avocats en 2015.

Olivia Fuentes