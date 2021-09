Cedrus & Partners récidive dans le non-coté

Il y a deux ans, Cedrus & Partners innovait avec son offre « Private Stars Selection 2019 » à destination des clients privés professionnels et avertis, en partenariat avec BlackRock et Equitis. Le fonds d’actifs non cotés multi-stratégies permettait à la clientèle d’accéder à des classes d’actifs jusque-là réservées aux grands investisseurs institutionnels : private equity, dette privée, immobilier et infrastructures.

Pour cette deuxième cuvée, le fonds « Private Stars Selection II » sera centré sur les actifs réels que sont les infrastructures et l’immobilier, des stratégies délivrant des cash-flows prévisibles et permettant aux investisseurs de donner un sens à leur placement en finançant les changements sociétaux.

"Ce fonds a pour ambition de financer des actifs permettant de transformer la société sur le long terme"

« Après le succès du premier opus, qui a permis aux investisseurs d’avoir accès, dès 100 000 euros, à un portefeuille de fonds d’actifs non cotés réservés habituellement aux plus grands investisseurs mondiaux (fonds de pension, assureurs, etc.), nous sommes fiers d’annoncer le lancement du deuxième vintage, Private Stars Selection II, recentré sur les actifs réels. Ce fonds a pour ambition de financer des actifs permettant de transformer la société sur le long terme ; par exemple les infrastructures numériques, la santé ou les énergies propres », déclare Elsa Letellier, directrice Familly Office chez Cedrus & Partners.

Ce fonds est accessible aux investisseurs avertis et professionnels à partir de 100 000 euros, avec une durée de vie de dix ans pendant laquelle les rachats sont bloqués. En contrepartie d’un risque de liquidité, il vise un objectif de taux de rentabilité interne (TRI) net de 10 %. Il est éligible au compte-titres et à l’assurance-vie luxembourgeoise.