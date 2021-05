Cédric Garcin désigné pour diriger le Ciri

Occupé jusqu’en janvier 2021 par Louis Margueritte, le poste de secrétaire général du Ciri a officiellement été confié à Cédric Garcin. Bruno Le Maire a choisi son ancien conseiller "entreprises, espace et participations de l’État" pour prendre cette fonction particulièrement sensible en temps de crise. Rattaché à la direction générale du Trésor, l’organisme ministériel a pour mission d’accompagner les grandes entreprises en difficulté qui le saisissent, dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de transformation de leur financement. Après une année 2020 marquée par la pandémie (70 nouvelles entreprises ont saisi le Ciri en 2020 contre 32 en 2019), les attentes sont grandes envers Cédric Garcin et les cinq rapporteurs composant le secrétariat général du Comité.

Diplômé en affaires publiques à Sciences Po Aix, Cédric Garcin est titulaire d’un master 2 professionnel en droit public de l’université Panthéon-Sorbonne. Il intègre l’ENA en 2009 où il fait partie de la promotion Robert Badinter de 2011. Inspecteur des finances de 2011 à 2015, il a notamment été rapporteur du groupe de travail interministériel dirigé par Marc Schwartz sur l'avenir du groupe France Télévisions. Au sein de l’Agence des participations de l’État qu’il intègre ensuite, il se voit chargé des secteurs énergie et santé puis des transports en tant que directeur. À ce titre, il occupe la fonction d’administrateur de LFB, SNCF Réseau, de l’aéroport et du grand port de Marseille. En 2020 il rejoint le ministère de l’Économie des Finances et de la Relance en tant que conseiller au cabinet de Bruno Le Maire.

Léna Fernandes