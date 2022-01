Cécile Russeil, le goût de l'innovation

Cécile Russeil pilote depuis vingt et un ans la direction juridique d’un groupe international de plus de 20 000 salariés dans ses bureaux et studios à travers le monde. Déterminée et persévérante, elle a bâti d’elle-même sa propre carrière marquée par un parcours atypique. Après un DUT en technique de commercialisation et une troisième année de spécialisation à l’Edhec, Cécile rejoint Ubisoft en 1990 en tant qu’assistante d’Yves Guillemot, fondateur et président-directeur général du groupe. Extrêmement polyvalente, elle assiste à toutes les grandes négociations et a dû gérer très vite le volet contractuel dans les grands contentieux en travaillant en étroite collaboration avec les avocats qui l’entourent.

Transformer les risques en opportunité

En créant la fonction juridique du groupe en 2000, Cécile Russeil voit loin. Avec son approche ni académique ni théorique du risk assessment, elle s’emploie à développer une stratégie juridique en accord avec la croissance du groupe tout en apportant sa pierre à l’édifice. "Je n’envisage pas la fonction juridique comme étant une fonction support. Bien au contraire, elle doit intégrer les processus et organes de décision", explique-telle. Elle s’entoure alors d’une équipe aux compétences complémentaires aux siennes pour relever les défis de demain. "La première qualité que l’on demande aux juristes est d’être créatifs et innovants, et de se positionner comme de véritables business partners", précise-t-elle. Mais ce qui lui plaît le plus dans l’exercice de sa fonction, c’est de participer aux évolutions de la profession et d’anticiper les mutations technologiques du marché. Avec l’aide d’une équipe, elle développe des outils à la pointe de l’innovation comme l’automatisation de certains contrats ou l’intégration du legal design au sein des documents mis à disposition du joueur-consommateur pour que ces derniers bénéficient d’une expérience fluide et simplifiée, et revêtue d’une protection juridique suffisante.

Si les centres d’intérêt de Cécile Russeil sont variés, il y a bien une cause qui lui tient à cœur : celle de la mise en lumière des femmes artistes photographes dont les récits artistiques sont encore insuffisamment représentés dans l’histoire et l’art et de la photographie contemporaine.

