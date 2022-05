CDC Habitat et Nexity signent pour 10 000 logements supplémentaires d'ici à 2024

Ces dernières années, CDC Habitat et Nexity ont noué des relations de confiance pour développer leur offre de logements sur les grandes métropoles. Depuis la signature du premier protocole en 2014, renouvelé en 2018, ce partenariat a permis la réalisation par Nexity de près de 22 000 logements, cédés en VEFA à CDC Habitat. Dans le prolongement de ce partenariat, les deux acteurs décident de poursuivre activement et plus largement leur collaboration, en élargissant notamment son périmètre, afin d’apporter ensemble des solutions adaptées à chacun des territoires.

Nécessité et ambition

À travers ce nouveau protocole, CDC Habitat et Nexity renforcent leurs objectifs et modes d’action. La contribution à la neutralité carbone s'inscrit dans cette démarche avec comme objectif prioritaire de parvenir le plus rapidement possible à une part significative de la production répondant au seuil 2025 de la RE2020, avec un panier 2022 comportant 25 % d’opérations au seuil 2025, relevé de 25 % tous les ans jusqu’à 100 % en 2025, soit un objectif plus ambitieux que celui fixé par le Gouvernement. Ce partenariat ancre également la volonté d’imaginer des solutions innovantes pour répondre à l’enjeu ZAN (zéro artificialisation nette), notamment en ayant recours à l’expertise de CDC Biodiversité afin de réduire ou compenser l’impact des constructions sur la faune et la flore.

"Nous sommes ravis de signer ce nouveau partenariat avec Nexity visant à renforcer très en amont notre capacité de production, en élargissant le champ de ce partenariat à notre stratégie bas carbone, au déploiement du BIM, et à la production de logements pour tous pour apporter des solutions concrètes aux enjeux du logement au cœur des territoires." commente Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat.

Inclusion et mixité

CDC Habitat et Nexity s’engagent également pour l’acquisition prévisionnelle de près de 10 000 logements supplémentaires d’ici 2024, dont 4 000 logements sociaux, y compris BRS (bail réel solidaire) et PSLA (prêt social locationaccession), 3 450 logements intermédiaires et 2 550 logements abordables. L’intention des deux partenaires est de soutenir leur objectif d’innovation via la mise en commun de technologies permettant, par exemple, l’utilisation du BIM pour la construction et l’exploitation des nouveaux programmes. Pour illustrer leur vision commune, les deux acteurs ont convenu de développer les pensions de famille et l’hébergement d’urgence via Nexity Non Profit et Adoma, en s’appuyant notamment sur la convention signée entre Nexity et Adoma, filiale du groupe CDC Habitat. L’habitat de demain sera également multigénérationnel : CDC Habitat, via le GIE Générations, et Nexity, avec notamment son offre d’habitat multigénérationnel Complicity®, répondant aux enjeux du vieillissement de la population et aux nouveaux usages disposent d’un savoir-faire reconnu pour construire différents types d’habitat accompagnés, partagés et insérés, dits "API" ou inclusifs. En enrichissant la stratégie foncière et en intégrant les objectifs du ZAN, les deux partenaires ont décidé de mener des opérations de co-promotion et de portage foncier sur des opérations de recyclage.

Véronique Bédague, Directrice générale de Nexity, déclaire : "Nous sommes très heureux de prolonger aujourd’hui notre partenariat avec CDC Habitat. Les enjeux sociétaux actuels imposent aux acteurs majeurs que nous sommes un engagement fort et des actions concrètes, afin de trouver des réponses claires au besoin de logement abordable et durable. La vie ensemble, dans une ville bas-carbone et ouverte à tous, est au cœur de la stratégie de Nexity, nous y travaillons au quotidien avec les collectivités, sur l’ensemble du territoire."

AC