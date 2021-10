CC&C : le nouveau cabinet de contentieux des affaires

Le cabinet CC&C accompagne et défend ses clients dans tous les domaines du droit pénal et du contentieux des affaires : droit pénal économique et financier, droit pénal international et européen, droit pénal du travail, contentieux commercial, de la distribution, post-acquisition, bancaire et financier ou encore droit des entreprises en difficulté. Son équipe plaide devant les juridictions pénales, civiles et commerciales pour une clientèle constituée d’entreprises et de particuliers et intervient indifféremment dans le cadre de contentieux internes et internationaux. Grâce à leur connaissance aiguisée du droit des affaires, les trois associés assistent également leurs clients dans la prévention de leurs litiges complexes et la conclusion de leurs opérations et contrats stratégiques.

Karim Chahine a commencé par exercer au sein du département corporate de Willkie Farr & Gallagher avant de se spécialiser en contentieux des affaires et restructuring au sein du cabinet indépendant Grinal Klugman Aumont (GKA Avocats), qu’il rejoint en 2018. Titulaire d’un master 2 de droit financier et d’un MBA de l’ESCP, il est avocat au barreau de Paris depuis 2014.

Avocate au barreau de Paris depuis 2012, Noémie Coutrot-Cieslinski a commencé sa carrière au sein du cabinet Farthouat Asselineau & Associés, avant de rejoindre August Debouzy en 2016 puis Quinn Emanuel un an plus tard. Durant ces expériences, elle se consacre principalement au contentieux et au droit pénal des affaires. En 2014, l’avocate diplômée des universités de Paris X-Nanterre et de Potsdam (Allemagne) a été élue secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris. Diplômé de l'ESCP Business School et de l'université de Tongji (Chine) et titulaire d'un master 2 recherche en droit des contrats et droit des biens de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne,



Maxime Cléry-Melin est avocat au barreau de Paris depuis 2013. Il a d’abord exercé au sein des cabinets Linklaters, Hogan Lovells et Bignon Lebray à Paris et Shanghai, avant de rejoindre August Debouzy en 2013 au sein de l’équipe contentieux, arbitrage et droit pénal des affaires.

Marine Calvo