Catherine Touvrey, la performance comme objectif

Catherine Touvrey affiche un parcours sans faute. Le bac en poche, elle intègre une prépa commerciale avant d’entrer à l’ESC Reims, et obtient en parallèle le diplôme d’études supérieures comptables et financières (DESCF). Lorsqu’elle commence sa carrière en 1991 au sein de la Fédération des mutuelles de France, elle comprend très vite que la prévoyance est son métier de prédilection en raison du "côté humain de l’activité", précise-t-elle. En 1994, elle rejoint le groupe Macif et accède au poste de directrice générale chargée des métiers en 2013. Tout au long de sa carrière, elle s’est employée à accroître les activités d’assurance de personne au sein du groupe, dont les activités étaient initialement consacrées à l’assurance automobile et habitation. Mais après vingt ans de bons et de loyaux services, elle donne un nouveau souffle à sa carrière en rejoignant Harmonie Mutuelle en 2015 en tant que directrice générale déléguée, puis directrice générale depuis 2016. Elle occupe, en parallèle, le poste de directrice assurance et protection financière du groupe Vyv depuis 2017.

La performance économique et sociale

Intéressée par les enjeux de gouvernance, cette adepte du sport de haut niveau intègre la performance dans l’exercice de ses fonctions. "Ce qui me plaît dans mon métier, c’est de mettre en mouvement des collectifs de personnes au service d’une performance économique et sociale", affirme-t-elle. Toujours animée par l’esprit d’équipe, elle s’est efforcée de démontrer durant les six dernières années qu’en tout collectif de salariés sommeille la capacité de mener au front des projets et d’obtenir des résultats concluants. Une stratégie qui lui a valu le Trophée de la femme dirigeante, décerné par l’Argus de l’assurance en 2016. La protection et la valorisation du capital humain sont alors au coeur des préoccupations du groupe, lequel accompagne quotidiennement entreprises, associations ou encore coopératives.

En dehors de ses activités, cette joueuse de handball et collectionneuse d’estampes japonaises profite pleinement de sa famille. "Il est vital pour tout dirigeant et salarié de dissocier leur vie professionnelle de leur vie personnelle s’ils veulent prendre des décisions de qualité", conclut-elle.

Jessie Razafindrabe