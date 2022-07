CastaldiPartners coopte deux associées à Paris et Milan

Le cabinet d’avocats international CastaldiPartners renforce ses activités à Paris et à Milan en élevant au rang d’associées Camille Gibert et Federica Iorio. Ces promotions interviennent respectivement en droit immobilier et retail ainsi qu’en concurrence et arbitrage. La structure compte désormais sept femmes associées sur treize. Enrico Castaldi, managing partner du cabinet, commente : "[La nomination de Camille Gibert et Federica Iorio] permet d'écarter définitivement toute crainte de l'existence d'un plafond de verre chez CastaldiPartners. En effet, à la majorité d'avocates correspond désormais une majorité de femmes partners. C'est un objectif qui n'est pas atteint par l'application de quotas roses, mais qui est le résultat de l'émergence, sans barrières ni discrimination, des qualités de nos avocats."

Camille Gibert, avocate au barreau de Paris depuis 2011, est spécialisée dans le real estate et le retail. Elle s’est construit un profil international qui lui permet de travailler entre les bureaux parisiens et milanais du cabinet. Elle assiste à ce titre des enseignes italiennes du luxe lors de l’ouverture de leurs boutiques dans les principales grandes villes françaises. En 2012, elle rejoint Castaldi Mourre & Partners, devenu en 2016 CastaldiPartners. Camille Gibert a fait des études mêlant français et italien jusqu’en quatrième année. Arrivée en master, elle suit un programme en droit du commerce international spécialisé en droit international privé et arbitrage international de l’université Panthéon-Sorbonne. Elle est également titulaire d’un LL.M en droit commercial de la University of Dundee en Écosse.

Federica Iorio est inscrite aux barreaux de Paris et de Rome. Elle est membre des groupes de travail arbitration et litigation & mediation de CastaldiPartners. Grâce à une double formation universitaire ainsi qu’à une formation spécialisée en droit européen du Collège d’Europe, Federica Iorio a développé un savoir-faire sur les aspects internationaux des contentieux, ce qui justifie son intervention en concurrence et arbitrage. Elle a commencé sa carrière en tant que legal clerk chez Bonelli Erede Pappalardo avant de devenir consultante pour ICF puis avocate chez CastaldiPartners en 2017. En parallèle de ses fonctions, elle enseigne au Collège d’Europe.

Anaëlle Demolin