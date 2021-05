Case Law Analytics et Rubato signent un partenariat au service des avocats

Les deux legaltechs nantaises unissent leurs savoir-faire afin de faciliter davantage le travail des avocats et de leur faire gagner du temps.

Rubato élargit son offre de services en mettant à disposition de ses utilisateurs la solution de Case Law Analytics, qui utilise l’intelligence artificielle pour proposer des services d’analyse et de calcul du risque contentieux. L’application leur propose également l’accès à l’outil "jurisprudence associée", pour une recherche documentaire plus ciblée. Grâce aux modules disponibles dans de nombreux domaines du droit, les avocats pourront ainsi simuler l’ensemble des issues possibles d’une procédure, évaluer l’influence de chaque paramètre d’un dossier sur la décision du juge et avoir accès aux jurisprudences les plus pertinentes. Ils amélioreront ainsi leur stratégie tout en intégrant les résultats de leur requête sur Case Law Analytics directement dans l’application Rubato.

Rubato propose une gestion intelligente des échéances d’un cabinet d’avocat et centralise toutes ses données sous la forme d’une gestion de projet juridique automatisée : agenda intelligent, chat par dossier, to do quotidienne… Elle permet à ses utilisateurs avocats de gagner du temps et de gérer plus efficacement leur activité. Tous les clients de Rubato pourront utiliser Case Law Analytics sans engagement, à un tarif préférentiel. L’objectif est de permettre à tous les avocats, n’exerçant pas, pour la plupart, au sein de grandes structures, d’accéder à ces solutions innovantes.

Lancée en 2020 par Jean-Philippe Cornet, Caroline Lacherez et Pascal Lemoine, Rubato permet aux avocats de reprendre la main sur la gestion de leurs dossiers et de leur activité. Les solutions de l’application reposant sur la technologie SaaS sont conformes au RGPD et hébergées en France. Rubato est membre d’Open Law et signataire de la Charte éthique de la Legal Tech.

Créée en 2017, Case Law Analytics compte une vingtaine de salariés, dont des mathématiciens et des juristes. Cette legaltech française utilise l’intelligence artificielle pour mathématiser les probabilités de réussite d’un dossier devant le juge, dans différents domaines du droit : droit de la famille, droit commercial, droit social, droit public ou encore droit civil.

Marine Calvo