Carole Chrétien (CNRS) : "Le monde de l’entreprise et celui de la recherche se sont éloignés"

Décideurs. Aujourd’hui, que peut apporter la recherche fondamentale aux entreprises ?

Carole Chrétien. Les entreprises doivent faire face à des défis sociétaux et environnementaux toujours plus complexes de nos jours, car ils touchent une multitude de secteurs, sans parler des différentes étapes, qui vont de l’achat des matières premières aux nouvelles exigences de la RSE, en passant par les process de transformation et les modes de communication. Ces défis posent des questions complexes auxquelles les entreprises n’ont pas forcément les moyens de répondre. Par exemple, quelles sont les capacités de résistance d’un matériau ? Quelle est la consommation énergétique d’un process et par quels moyens peut-on l’optimiser ? Quels sont les algorithmes disponibles pour mieux interagir avec ses consommateurs ? Face à ces enjeux et ces questions plurielles, il faut une réponse pluridisciplinaire. Or, le CNRS est un des seuls organismes de recherche fondamentale pluridisciplinaire au monde. Il est ainsi le plus à même de fournir, face à des problématiques d’entreprise, un ensemble complet de compétences scientifiques. Notre but est de reconnecter le monde de l’entreprise et celui de la recherche qui se sont éloignés ces dernières années.

Quel type de relation souhaitez-vous tisser avec les entreprises ?

Je suis une grande idéaliste et j’ai cette volonté de vouloir bâtir quelque chose de nouveau pour faire mieux demain et faciliter l’intérêt collectif. Pour cela, je souhaite faire connaître et reconnaître le CNRS en tant que partenaire auprès de toutes les entreprises. Nous construisons des équipes mixtes entre scientifiques et personnels issus des entreprises qui vont créer des ponts de communication entre ces deux mondes pour que chacun se connaisse et comprenne les enjeux de l’autre dans un but de partage et de production en commun des connaissances.

Cet échange peut prendre de multiples formes. Lorsqu’une entreprise a besoin d’informations sur un sujet ou est confrontée à des verrous technologiques, le service "Trouver un Expert" peut l’aider à identifier l’expert ou le laboratoire scientifique qui sera à même de proposer des conseils, une prestation de services ou un état de l’art scientifique pour accompagner l’entreprise dans son projet et sa réflexion. Afin de garder le meilleur niveau scientifique au sein des entreprises, le CNRS propose également CNRS Formation Entreprises, un organisme de formation aux technologies de pointe qui peut s’adapter aux demandes de nos partenaires. Enfin, pour mener des recherches en commun entre l’entreprise et le CNRS, on peut envisager une thèse Cifre, un contrat de collaboration ou de prestation de recherche, un laboratoire commun ou une chaire industrielle. Il existe une foule de formats juridico-financiers qui permettent de répondre aux besoins et aux contraintes des entreprises.

En 2019, quelles qualités et convictions vous ont menée à ce poste ?

Je dirais que mon ADN, c’est précisément de faire se rencontrer les mondes de l’entreprise et celui de la recherche . J’ai commencé ma carrière dans l’audit et j’ai beaucoup appris pendant mes cinq années en tant que directrice générale déléguée du Medef auprès de Pierre Gattaz. Mais j’ai également une autre carrière dans le public en tant qu’élue locale et conseillère en cabinet ministériel. En 2019, j’étais arrivée à point où j’étais persuadée que les démocraties et les entreprises avaient besoin de la science. Et quelques mois après mon arrivée au CNRS, la crise du Covid a ramené au cœur des débats la question de la place et du rôle de la science dans nos sociétés.