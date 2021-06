Caravelle se dote d’une nouvelle associée

Fondé en 2017, Caravelle Avocats propose une offre de services juridiques en droit commercial, restructuring, propriété intellectuelle et droit du numérique, M&A, banque et financement, en droit de l’environnement ainsi qu’en résolution des conflits. La boutique accueille Sandrine Bruzzo, sa troisième associée, qui exercera aux côtés de la fondatrice Veruschka Möller et de Véronique Piguet qui a rejoint l’enseigne française en 2019.

Pratiquant le droit des sociétés depuis une quinzaine d’années, Sandrine Bruzzo accompagne entreprises et dirigeants, en conseil et en contentieux, dans leurs activités en France ou à l’étranger. Elle possède un savoir-faire particulier dans la constitution de sociétés, les opérations de M&A et de restructuring, la négociation de joint-ventures et de pactes d’associés, ainsi qu'en matière de responsabilité des dirigeants et des managers. Ayant exercé en tant qu’administrateur de multinationales, elle bénéficie d’une très grande expérience dans la négociation et la mise en place de financements, mais aussi dans les opérations de capital investissement. Titulaire d’un master en droit international privé de l’université Panthéon-Assas et d’un master en droit européen et international de l’université Paris Nanterre, Sandrine Bruzzo est également membre du Business Club France-Luxembourg.

Léna Fernandes