Cap Insight Avocats Associés renforce son offre

Fondé par Chadi Sleiman et Vanessa Perrot, Cap Insight Avocats Associés se présente comme un cabinet au service des entreprises, de leurs dirigeants et de leurs associés. Après deux ans d’existence, l’enseigne spécialisée en droit des sociétés et en droit immobilier renforce sa gamme de service en droit fiscal ainsi qu’en corporate grâce à la nomination de Vandana Dursun et Margot Wilhelm en qualité d’of counsels. L’équipe de Cap Insight Avocats Associés réunit donc désormais deux associés, deux of counsels, une avocate partenaire, une juriste et une office manager.

Vandana Dursun conseille ses clients sur toutes leurs problématiques de droit des sociétés, notamment concernant les opérations de LBO, les contrats de cession et d’acquisition, les restructurations et les garanties d’actif et de passif. Experte du private equity, elle intervient également dans le cadre de levées de fonds, d’émissions de bons de souscription d'actions ou de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, de management package et de pactes d’associés. Avant de rejoindre Cap Insight Avocats Associés, l’avocate est passée par De Gaulle Fleurance & Associés, Reed Smith puis Stephenson Harwood et a ensuite exercé indépendamment. Titulaire d’un master 2 de l’université Panthéon-Sorbonne et d’un LLB du King’s College à Londres, Vandana Dursun est avocate aux barreaux de Paris et de l’île Maurice. Margot Wilhelm intervient en droit fiscal, tant en conseil et qu’au contentieux. Elle accompagne plus spécifiquement des entreprises françaises et internationales ainsi que des particuliers en matière de fiscalité patrimoniale, dans toutes les étapes de la vie de leur société ou de leur vie personnelle. Inscrite au barreau de Paris depuis 2012, elle a exercé pendant deux ans chez Watson Farley & Williams puis a travaillé en tant qu’avocate indépendante. Titulaire d’un master 2 en droit des affaires international et d’un DJCE de l’université Aix-Marseille, Margot Wilhelm est également diplômée du master 2 en fusions-acquisitions par l’université Paris-Saclay.