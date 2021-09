Caltani Avocats mise sur le contentieux des affaires

Une nouvelle structure française indépendante, créée par Pauline Lebas, fait son entrée sur le marché : Caltani Avocats. Positionnée sur le contentieux des affaires, elle s’adresse aux entreprises et aux particuliers et propose de nombreuses compétences en contentieux : le contentieux commercial, les risques industriels, les litiges de construction et d’assurance, immobiliers et relatifs aux baux commerciaux.

La pugnacité dans le contentieux

Pauline Lebas est ainsi amenée à représenter des entreprises françaises et étrangères, de grands groupes de secteurs variés comme ceux de l’énergie, de l’industrie ou de l’hôtellerie par exemple, ou encore des commerçants et des artisans, dans le cadre de litiges complexes impliquant du droit commercial, du droit des sociétés et du droit économique. "Il peut s’agir de litiges liés à l’engagement de leur responsabilité contractuelle, à l’exécution d’un contrat, à une rupture abusive des pourparlers, à la découverte de vices cachés ou de conformité. Les contentieux sociétaires concernent typiquement des problématiques liées à l’abus de minorité ou de majorité d’actionnaires, l’engagement de la responsabilité de dirigeant, ou bien des conflits entre associés, actionnaires…", détaille l’associée fondatrice.

En matière de risques industriels et d’assurance, l’avocate intervient pour le compte de différents acteurs du secteur de la construction, comme des maîtres d’ouvrage, des entrepreneurs, des architectes, des sous-traitants ou des bureaux de contrôle dans les litiges suscités par leurs activités. Les particuliers et les professionnels qu’elle accompagne dans les contentieux immobiliers la sollicitent notamment dans le cadre de litiges relatifs à la copropriété, notamment ceux qui concernent les contestations des assemblées générales de copropriété, le défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble, les actions en responsabilité du syndic ou du syndicat des copropriétaires, etc.

Bien que l’ADN de Caltani Avocats soit "100 % contentieux", Pauline Lebas insiste sur l’importance des négociations en phase précontentieuse : "La résolution des contentieux se doit d’être menée avec autant de pugnacité que les négociations en amont de toute procédure judiciaire, afin de prévenir autant que possible les litiges", explique celle qui a commencé sa carrière chez Drouot puis rejoint LPA-CGR. Lancée au mois d’août, Caltani Avocats agrandit déjà son équipe et accueille un collaborateur le mois prochain.

Marine Calvo