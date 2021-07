Cadji Avocats renforce son département contentieux

Fondé en 1984, Cadji Avocats propose une offre globale en droit des affaires depuis ses deux bureaux à Aix-en-Provence et à Marseille. Revendiquant une fibre entrepreneuriale et contentieuse, le cabinet réunit une équipe de 10 avocats et juristes. Membre de cette maison depuis octobre 2020, Germain Liccioni est nommé counsel chargé du département contentieux.

Inscrit au barreau de Marseille depuis 2015, l’avocat intervient en contentieux des affaires, lors de procédures collectives ainsi qu’en droit du sport. Avant de rejoindre Cadji, il a exercé à Paris chez Winston & Strawn, au sein de la direction des affaires contentieuses de la Société générale puis pour le cabinet Latscha. En 2017, il retourne dans le sud de la France et intègre Lexavoué, structure où il a exercé jusqu’en octobre 2020. Parallèlement, Germain Liccioni enseigne le droit des entreprises en difficulté à la faculté d’Aix-Marseille et intervient au sein de l’Amos Sport Business School pour donner des cours de droit du sport. Titulaire d’un master 2 professionnel en droit des affaires, spécialisé en droit du sport de l’université Paul Cézanne, il est aussi diplômé d’un DU de droit comparé par l’université de Helsinki en Finlande.

Léna Fernandes