Cabinets de conseil : ces Français à la conquête du monde

Impossible de penser cabinets de conseil sans que ne viennent à l’esprit les mastodontes américains. Les Big Three (McKinsey, BCG, Bain & Company) et les Big Four (Deloitte, PwC, EY et KPMG) règnent sur le monde de la stratégie, de la comptabilité et de l’audit. Si les Anglo-Saxons savent mettre en avant leurs réussites, les Français ont eux aussi de belles histoires entrepreneuriales à raconter.

Le dossier de ce mois de juin met à l’honneur des cabinets de conseil hexagonaux à succès. Accuracy, Niji, Mazars, Bryan Garnier & Co ou Sopra Steria Next dégagent plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires chaque année. Ces pionniers dans leur secteur ont réussi grâce à l’engagement de leurs associés, au suivi qu’ils proposent à leurs clients, à leurs expertises très pointues et à leurs offres globales mais sur mesure.

Ils emploient plusieurs milliers de personnes et prêtent main-forte à leurs clients à différentes étapes de leur vie pour les aider à consolider leurs stratégies, leur offrir des données plus sûres ou encore les accompagner dans leurs opérations de croissance. Leurs histoires, leur réussite sont intrinsèquement liées à celles des entreprises qui font appel à eux.

La portée mondiale de ces acteurs mais aussi leur ancrage français sont bel et bien un plus à l’heure où la question d’un retour à davantage de souveraineté préoccupe les États européens. D’autant plus qu’ils assurent des missions dans des domaines aussi stratégiques que la tech, la défense, la santé ou encore lorsqu’ils œuvrent directement pour le public… Leur travail ne laisse pas indifférent et participe à l’ascension d’autres firmes. Leur croissance solide et continue se révèle être un atout pour nos économies. Retour sur les forces de ces piliers.