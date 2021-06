Cabanes-Neveu fait peau neuve et nomme deux associés

À la suite du récent départ de l’un de ses fondateurs (Benoît Neveu est maintenant chez Lacourte Raquin Tatar ) , l’enseigne de droit public des affaires se renouvelle et devient Cabanes Avocats. À cette occasion, il élève deux de ses avocats au rang d’associés. Charlotte Pezin et Jérémie Couette évolueront désormais aux côtés de Benoît Polderman, Christophe Cabanes et Vincent Michelin, les autres associés de la structure.

Avocate au barreau de Paris depuis 2005, Charlotte Pezin assiste des personnes publiques et privées en matière de droit public des affaires, en conseil comme en contentieux. Elle a développé notamment un savoir-faire particulier pour les litiges dans la passation de contrats publics. Titulaire d’un master 2 en droit public de l’économie de l’université Panthéon Assas et d’un autre en droit européen de l’université libre de Bruxelles, elle commence sa carrière chez Cabanes-Neveu en 2005 en qualité d’of counsel. Jérémie Couette accompagne quant à lui les organismes publics et les opérateurs privés dans le cadre de l’exécution de contrats publics. Il est particulièrement compétent en matière de contentieux des opérations de travaux publics. Inscrit au barreau de Paris depuis 2010, l’avocat est diplômé du master 2 de droit public de l’économie de l’université Panthéon-Assas et de l’Institut de droit public des affaires de l’université Paris XI.

Léna Fernandes