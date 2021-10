Catherine Schilansky (Hewlett Packard) : "Un congé paternité/maternité de six mois payé à 100 %"

Décideurs. Hewlett Packard France mise sur une culture d’entreprise innovante. Comment cela se traduit-il après la crise sanitaire ?

Catherine Schilansky. La pandémie et ses conséquences sur nos modes de travail ont engendré une grande fatigue psychologique. Afin de contrer cet épuisement, il faut admettre que nous avons besoin d’un temps de récupération. En ce sens, nous avons mis en place une politique orientée vers le "wellness". Celle-ci permet aux collaborateurs de bénéficier d’un demi-vendredi par mois en plus des RTT et congés payés. Ce temps accordé doit servir à leur épanouissement personnel et à leur développement. C’est une mesure qui s’applique à tous nos salariés dans le monde. Elle a bien sûr nécessité de mobiliser l’adhésion collective et contribue aujourd’hui à l’engagement de nos collaborateurs. Soutenue par le comité de direction, cette démarche s’inscrit dans la culture de Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Quelles sont les autres mesures mises en place afin d’améliorer la performance collective ?

Nous mettons en place des actions pour la sensibilisation à l’égalité hommes-femmes et pour le rattrapage salarial. Chaque année, nous comparons le niveau d’ancienneté de tous les salariés ayant le même nombre d’années d’expérience par type de fonction. Lorsqu’un écart de salaire est constaté, nous faisons en sorte qu’il soit réajusté. Pour lutter contre les inégalités hommes-femmes, nous avons instauré au niveau mondial un congé paternité et maternité durant six mois, payé à 100 % par l’employeur. Dans certains États comme la Suède, ce dispositif est déjà en place légalement, ce qui n’est pas le cas en France. HPE France s’inscrit donc dans une démarche novatrice qui vise à promouvoir une réelle égalité entre hommes et femmes, y compris dans le cadre de la maternité-paternité.

"Tout en préservant le lien social, nous souhaitons apporter de la flexibilité à nos collaborateurs"

Vous avez signé un accord visant à adopter un nouveau modèle de travail dit "hybride". Quels en sont les grands principes ?

Notre premier accord sur la pratique du télétravail a été signé en 2010, HPE était donc déjà très précurseur en la matière. Lorsque la Covid-19 est arrivée, nous sommes passés au 100 % télétravail en 24 heures sans aucune difficulté. À présent, nous installons un modèle hybride et flexible sur le long terme. Ainsi, le nouvel accord prévoit quinze jours de télétravail au maximum par mois. Une allocation mensuelle pour couvrir tous les frais est également prévue ainsi qu’une prime d’installation afin de garantir un maximum de confort à nos collaborateurs. Concernant nos bureaux, leur design a été repensé pour favoriser le travail d’équipe, la créativité et l’innovation: nous avons donc privilégié de nombreuses zones collaboratives. Nous souhaitons apporter de la flexibilité à nos collaborateurs tout en préservant le lien social et le sentiment d’appartenance à notre société.

Propos recueillis par Roxane Croisier et Elsa Guérin