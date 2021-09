C&S Partners : Le leadership, tangible et concret

Société de conseil auprès des directions générales, C&S Partners opère à l’échelle mondiale à travers des bureaux situés à Amsterdam, Anglet, Bruxelles, Houston, Lisbonne, Londres, Milan, Paris, Tbilissi, Tel Aviv et La Haye. Spécialisée principalement dans les secteurs de l’énergie, des grands projets et de l’ingénierie, la structure accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et leurs équipes, dans la matérialisation de leur leadership. En partant du principe que le consulting qualitatif tolère mal la croissance effrénée et que l’éthique s’efface derrière le surnombre et le clonage des talents, C&S Partners trouve sa singularité dans un modèle basé sur une expertise sectorielle et fonctionnelle.

Equipe éthique

Son équipe constituée de onze associés, chacun coiffé de la double casquette de dirigeant et de consultant, positionne le client jusque dans sa raison d’être avec un alignement total sur sa satisfaction. Épaulé par une "chief of staff" et un advisory board chevronné constitué de dirigeants de tous horizons et d’entrepreneurs de haut vol C&S défend une vision du conseil de l’ordre de la profession plutôt que du business, de la détermination plutôt que de la taille, et s’appuie sur une équipe restreinte mais animée de convictions fortes sur ce que doit être un grand cabinet de conseil, comme sur ce qu’il ne doit pas être.

Un modèle sur-mesure

Le modèle de C&S Partners s’articule autour des quatre piliers que sont l’éclosion de PDG ("CEO Chrysalis"), la mobilisation et la performance des équipes ("Executive Team as the Driver"), le développement des futurs leaders ("LeaderShift") et les opérations "coup de poing" ("COM-MANDO Operations"). L’objectif ne s’arrête pas à la formulation d’une stratégie mais va jusqu’à l’accompagnement de l’équipe de direction à la matérialiser, avec le résultat final pour moteur et les composantes pour y arriver comme carburant. Associé depuis l’origine avec Hogan Assessments, fournisseur d’outils psychométriques, le cabinet participe à des formations en ligne sur le Leadership avec l’organisme agréé Fasterclass et développe ses propres outils de formation.

Engagement durable

En dehors de son implication professionnelle, C&S Partners a obtenu le prix de "Best Emerging Oil & Gas Leadership Consultancy" en 2020 par le magazine anglais Corporate Vision et s’est hissé au rang "Excellent" du classement des cabinets de conseil en stratégie spécialisés dans le secteur de l’énergie mais également en Évaluation RH, par Décideurs Magazine cette même année. C&S Partners est également partenaire d’Evolen (Association française des entreprises et professionnels au service de l’énergie) ce qui lui a valu le statut de mentor de leur programme WE Evolen en avril 2021. Ce comité promeut la mixité, les femmes et leurs carrières dans le monde de l’Énergie et compte 260 membres. L’accompagnement des talents fait également partie de l’ADN de C&S Partners : la société est membre du Réseau Entreprendre et propose des tutorats à l’Université Paris-Saclay pour le Master Law, Entrepreneurship & Digital mais également dans le sport via l’investissement dans le "Club Arnaud Massy" (golf, Biarritz) et le sponsoring du golfeur Paul Elissalde.

Et demain ?

Plutôt que de s’enorgueillir du passé, la structure souhaite célébrer le futur avec une volonté d’expansion géographique plutôt que sectorielle du fait d’une différenciation résidant dans l’expertise de ses sujets. Les pays nordiques, en avance sur le sujet des énergies renouvelables, constituent des terres d’accueil et d’innovation et pourraient accueillir prochainement un bureau. C&S Partners affiche donc son désir de croissance, sans négliger sa volonté de préserver son âme et poursuit une évolution pragmatique, dépendante d’options concrètes, plutôt qu’une simple liste d’objectifs.