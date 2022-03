C. Périllat (Valeo) : "L’entreprise se recentre sur ce qui est exclusivement stratégique"

Décideurs. Quelle culture d’entreprise souhaitez-vous insuffler à Valeo ?

Christophe Périllat. Pour la définir, j’utilise trois mots. D’abord celui de courage. Le courage, c’est dire les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu’elles soient. Dans la transition sans précédent que nous abordons, notre devoir est d’ouvrir la route pour un monde meilleur, décarboné. Le deuxième mot, c’est l’agilité. L’agilité, c’est savoir se remettre en question, adapter nos décisions sans perdre le cap. Le troisième, c’est la solidarité. Nous devrons être solidaires des décisions prises. Solidaires les uns envers les autres, au service de l’intérêt supérieur du Groupe.

"Les fondamentaux de Valeo, c'est l'innovation pour une mobilité toujours plus sûre et plus propre"

Votre plan, qui met l’accent sur l’électrification et l’aide à la conduite, ne semble pas rompre avec la stratégie de votre prédécesseur. Quel nouveau souffle apporte-t-il ?

Une véritable accélération. Nous allons accélérer dans l’électrification et dans l’aide à la conduite. J’ai pris mes fonctions le 26 janvier et dès le 10 février j’ai annoncé l’acquisition de 100 % Valeo Siemens eAutomotive et son intégration au sein de notre activité systèmes de propulsion. C’est un acte fort qui va renforcer notre position de champion de l’électrification. J’ai pris cette décision car c’est le bon moment : le marché de l’électrification est en pleine accélération. J’ai aussi décidé de procéder à des cessions d’actifs non stratégiques pour une valeur d’environ 500 millions d’euros, pour recentrer l’entreprise sur ce qui est exclusivement stratégique.

Quel va être le plus gros défi pour la mise en œuvre de votre plan ? Le marché, l’inflation, le contexte géopolitique ?

Notre secteur est en pleine transformation, mais nous l’avons anticipé et nous y sommes préparés. J’ai une grande confiance dans nos fondamentaux. Les fondamentaux de Valeo, c'est l'innovation pour une mobilité toujours plus sûre et plus propre. C'est ce que nous savons faire : de la haute technologie produite à grande échelle pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre.

Propos recueillis par Olivia Vignaud