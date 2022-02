C. Paoli (Invest AM) : "Notre spécificité est notre vision macroéconomique "

DÉCIDEURS. Comment avez-vous vécu l’année 2021 ?

Constantin Paoli. Nous avons profité de nos 10 ans pour mettre en place une grande campagne de communication qui a eu pour but de mettre en lumière nos savoir-faire ainsi que la société. Cette opération a été l’occasion de lancer notre nouveau site internet, tout en restant au plus près de nos clients malgré le contexte sanitaire qui ne permettait pas de nous rencontrer en présentiel. Sur l’aspect croissance, la dynamique de l’entreprise a été bonne, avec une collecte de plus de 200 millions depuis janvier 2021. De plus, le développement de la société s’accélère car nous avons dépassé le milliard d’euros d’encours. Concrètement, l’année 2021 a non seulement été une année où nous avons misé sur la visibilité, mais également sur la transparence de nos activités et le positionnement de nos portefeuilles et leur comportement face à notre vision de marché. Nous souhaitions créer un lien de proximité avec notre clientèle dans un contexte où la distanciation était de rigueur, par exemple en diffusant régulièrement des podcasts et des notes de marché.

Bien évidemment, nous avons également travaillé sur de nouvelles offres en mettant l’accent sur deux points. Le premier concerne notre gamme de fonds Invest Latitude – notre gamme vitrine – qui regroupe les fonds Invest Latitude Patrimoine (SRRI 3), Invest Latitude Equilibre (SRRI 4) et Invest Latitude Croissance (SRRI 5) et qui ont très bien vécu la crise avec une belle résistance de la gestion et ce, en atteignant leurs objectifs de performance sur tous les horizons. Le second point porte sur la délégation de la gestion, et c’est dans cette optique que nous avons développé de nouveaux types de mandats, tout en essayant de référencer notre gestion pilotée chez de nouveaux partenaires.

"La particularité d’Invest AM est que nous ne faisons qu’une seule chose, à savoir de l’allocation d’actifs"

Pouvez-vous nous parler de votre offre de gestion pilotée et gestion sous mandat ?

La particularité d’Invest AM est que nous ne faisons qu’une seule chose, à savoir de l’allocation d’actifs. Nous avons une vision des marchés déclinée à l’ensemble de notre offre, que ce soient les fonds ou la gestion déléguée, bien sûr avec des contraintes différentes car les univers d’investissement ne sont pas les mêmes. Notre spécificité est notre vision macroéconomique et la manière dont nous l’implémentons dans notre gestion. Nous proposons la gestion pilotée en assurance-vie française ainsi que la gestion sous mandat en assurance-vie luxembourgeoise, et nous avons également eu l’agrément "produits complexes" en 2020, ce qui a donné lieu au lancement de deux mandats de produits structurés permettant à nos clients de réellement déléguer leur gestion sur cette expertise au travers d’un profil équilibré ou dynamique. En plus de ces offres et face aux problématiques ISR qui émergent et qui sont importantes pour nous, nous avons décidé de lancer en septembre 2020 des mandats 100 % Investissement Socialement Responsable avec une dominante de fonds ISR dans les portefeuilles, que ce soit en gestion sous mandat ou pilotée. Enfin, pour répondre à la demande de nos clients sur des offres moins coûteuses en termes de frais, nous avons développé des mandats 100 % ETF ainsi que des mandats multithématiques, tout en respectant notre vision de marché.

"L’ensemble de notre gestion pilotée est 100 % ISR, et 30 % de la totalité des actifs sous gestion gérés par Invest AM est à dominante responsable"

Comment intégrez-vous les critères ESG dans votre gestion ?

Nous faisons exclusivement de la multigestion car, que ce soit dans nos fonds ou dans nos mandats, nous utilisons beaucoup d’ETF. Notre approche de la gestion responsable se fait au travers d’une sélection de fonds labellisés qui intègrent les critères ESG. Nous sélectionnons un certain nombre de sociétés de gestion qui développent une politique ISR que nous regardons de près grâce à la due diligence faite auprès de ces sociétés, puis les fonds sont analysés par notre système de notation interne basé sur une base de données externe (MSCI). En combinant tout cela, et en fonction de nos besoins, nous construisons notre allocation. Aujourd’hui, l’ensemble de notre gestion pilotée est 100 % ISR, et 30 % de la totalité des actifs sous gestion gérés par Invest AM est à dominante responsable.

"Les conseillers en gestion de patrimoine et les family office ont de plus en plus besoin de déléguer leur gestion financière pour se concentrer sur la relation client"

Quelles sont les tendances qui se dessinent pour 2022 ?

Dans un contexte de marché qui tend à être de plus en plus complexe, je pense que les conseillers en gestion de patrimoine et les family office ont de plus en plus besoin de déléguer leur gestion financière pour se concentrer sur la relation client et le côté humain de leur métier. La réglementation est de plus en plus lourde et leur impose de passer plus de temps dans l’administratif et sur des tâches qui ne leur permettent pas d’être assez proches de leurs clients et de leurs besoins. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons mis l’accent sur les mandats de gestion ainsi que sur la gestion pilotée afin d’apporter des solutions "clés en main" à nos distributeurs tout en les délestant de toute la charge administrative. Nous sentons également une montée de l’intérêt porté aux questions environnementales de la part de nos clients et nous nous efforçons de transformer notre gestion en ce sens.

Propos recueillis par Marine Fleury