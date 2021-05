C.Merle-Béral (Havas Média Group) : " Répondre à l’enjeu de développement des profils tech, une fois recrutés"

Décideurs. Pouvez-vous revenir sur la genèse de Gabereek ?

Céline Merle-Béral. Il faut remonter trois, voire quatre années en arrière. Les agences d’Havas Group ont fait le constat, partagé par les groupes Vivendi et Bolloré, que dans un contexte de transformation digitale de nos organisations, l’offre de formations solides aux métiers de la tech était trop restreinte pour répondre aux besoins croissants en talents digitaux sur lesquels nos groupes misent pour leur essor. Par ailleurs, nous souhaitions répondre à l’enjeu de développement de ces profils, une fois recrutés. Ils sont, en effet, particulièrement demandeurs de mobilités, d’opportunités de changements en interne et d’upskilling. Il nous est alors apparu évident de joindre nos forces pour créer une école digitale innovante qui répond à ces enjeux partagés.

Une union des forces dont profitent aujourd’hui les apprenants ?

Parfaitement, puisque nous leur proposons d’apprendre un métier d’avenir avec, à la clé, un diplôme allant de bac+2 à bac+5. Et, s’ils sont recrutés à la fin de leur alternance, ils pourront avoir accès à des mobilités et circuler d’une entité à l’autre. Cela représente un parcours tremplin compétitif, propice à la montée en compétences continue. Notre organisation leur permet également d’avoir accès à toute la richesse des missions de grands groupes internationaux.

Quelle est la marque de fabrique de l’école ?

Gabereek a fait le pari du distanciel, et ce, bien avant la crise de la Covid-19. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui nous a conduits à retenir le parcours conçu par OpenClassrooms. Proposer une alternance digitale permet, en effet, une plus grande souplesse quant à la répartition des jours en école et en entreprise. En outre, il nous importe tout particulièrement de concilier digitalisation et personnalisation. Aussi, l’enseignement 100 % en ligne s’accompagne-t-il d’un dispositif de tutorat qui voit les apprentis suivis et guidés individuellement par des mentors experts.

Une originalité que l’on retrouve jusque dans le nom !

Je reconnais être particulièrement fière de cette trouvaille ! Le nom se devait lui-aussi de refléter l’esprit de collaboration qui anime le projet. Comme l’équipe projet dédiée à l’école est une équipe Havas, que la charte graphique est aux couleurs de Vivendi, le nom, quant à lui, fait écho au siège social de Bolloré, situé dans la ville bretonne d’Ergué-Gabéric, un clin d’œil aux racines entrepreneuriales du groupe. Nous en avons simplement modifié l’orthographe pour lui conférer une sonorité plus tech, en lien avec le domaine de notre école.

Un domaine qui s’étend au-delà des enjeux proprement pédagogiques…

Gabereek s’inscrit dans une démarche qui se veut engagée. Nous recrutons toute l’année, sans contrainte de date, des profils variés : jeunes diplômés, professionnels en recherche d’emploi ou en reconversion, personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette ouverture témoigne de l’attachement de nos trois groupes à la diversité des parcours. Mais, la question de l’inclusion est particulièrement saillante dans le domaine de la tech. Ainsi, avec Gabereek, nous souhaitons réussir notre pari d’élargir notre pool de talents digitaux. Nous espérons également entraîner le secteur dans notre sillage pour offrir à des profils variés des parcours riches et, je l’espère, attractifs.

Marianne Fougère