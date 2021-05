C.-H. Strauss (Dubreuil Aero) : "Nous sommes dans les starting-blocks pour reprendre notre activité"

Décideurs. De quelle manière avez-vous accompagné les entreprises du secteur du transport et du tourisme durant cette année de crise qui les a durement touchées ?

Fanny Mahler. En restant extrêmement mobilisés. Nous avons en particulier conseillé nos clients sur la mise en oeuvre de leurs contrats : la clause de force majeure pouvait-elle être invoquée, un contrat pouvait-il être résilié de manière anticipée, etc. ? Nous les avons également assistés dans le cadre de précontentieux et de contentieux, notamment lorsque les négociations contractuelles n’aboutissaient pas (ex. conflit sur l'applicabilité de la clause de force majeure). Enfin, au regard du nombre de réglementations adoptées durant la crise sanitaire, nous avons accompagné nos clients afin de les aider à comprendre au mieux ces textes.

Comment percevez-vous le rôle de votre direction juridique durant cette phase de reprise d’activité ?

Charles-Henry Strauss. Tels des business partners. Nous avons été et sommes très réactifs pour accompagner les opérationnels. La concurrence étant rude, nous devons être à la pointe sur toutes les problématiques qu’ils peuvent rencontrer et nous soumettre, et leur apporter des réponses claires et concises afin qu’ils puissent reprendre rapidement et efficacement leurs activités.

Quelles sont les perspectives pour les mois voire les années à venir dans le secteur de l’aéronautique ?

C-H.S. Pour les mois à venir, il faut reconsolider l’activité qui a été durement touchée, notamment durant le premier confinement avec la fermeture d’Orly. Pour cela, il faudra reconstituer les acquis afin d’acquérir la force et l’énergie nécessaires pour continuer nos développements futurs. French Bee va, dès que possible, lancer la ligne Paris-New York et Air Caraïbes recevoir un deuxième A350-1000 (au total pour les deux compagnies, nous allons prendre livraison de quatre A350-1000 d’ici à juin). Nous devons donc être dans les starting-blocks pour reprendre au plus vite et au mieux notre activité.