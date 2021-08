C-E. Debourdeau (Global Exam) : "L’interculturel sera une valeur phare du monde du travail de demain"

Décideurs. Durant la crise, nombreuses sont les personnes à avoir saisi l’opportunité de se former. Avez-vous perçu une demande plus importante ?

Charles-Eliott Debourdeau. Avant la crise, nous étions 40, nous sommes à présent 100. Nous avons en effet constaté en B2C de plus en plus de demandes. Le confinement, la crise, l’activité partielle ont été autant de facteurs qui ont stimulé la reconversion professionnelle par choix ou nécessité. Notre offre très personnalisée et certifiante a en effet séduit de nouveaux utilisateurs. En B2B, les écoles ou centres de formation avec lesquels nous travaillons ont eu particulièrement besoin de formation à distance de qualité. Alors qu’il y a dix ans, les gens pensaient que le contenu en ligne devait être gratuit, il est à présent reconnu que les programmes experts se font au travers d’un accompagnement spécifique et payant. Nous avons plus de 500 professionnels qui offrent des parcours d’apprentissage à forte valeur ajoutée et travaillent en continu sur l’amélioration de ceux-ci. Notre but est la satisfaction client en rendant l’apprentissage user friendly mais sans perdre de vue l’objectif fixé par l’utilisateur.

Le télétravail permet de travailler partout dans le monde. Pensez-vous que cela lève les barrières pour postuler à l’étranger ?

Malheureusement, non. Les frontières ont été fermées et les projets de travailler à l’étranger se sont vu stoppés. Les gens ont plutôt pris le temps de se questionner sur leur parcours, les compétences qu’ils pouvaient leur manquer afin de faire évoluer leur carrière. Le télétravail n’est pas si simple que cela et n’a pas encore permis de dépasser l’obstacle du lieu d’où l’on travaille. Nous avons plutôt aidé nos utilisateurs à consolider leurs acquis ou à s’autoriser des formations sur le long terme, par exemple l’apprentissage du mandarin qui nécessite de nombreuses années.

Votre plateforme permet l’épanouissement des collaborateurs…

Notre commercialisation se tourne à présent davantage vers les entreprises. Certaines, notamment des scale-ups comme Welcome to the Jungle, sont très preneuses. Notre plateforme leur permet un véritable levier pour attirer des candidats et développer les compétences de leurs collaborateurs. L’idée est que nous n’apprenons pas une langue uniquement comme un soft skill mais aussi comme une façon d’onboarder quelqu’un dans une entreprise. Penser que tous les bac +5 parlent suffisamment bien anglais pour travailler sur un poste qui sollicite cette langue est un écueil souvent rencontré. Un salarié doit aussi bien se sentir à l’aise pour communiquer sur l’aspect technique de son métier que pour interagir avec ses collègues au quotidien. Notre offre de formation s’inscrit ainsi dans une approche de QVT. L’expérience des apprenants doit être riche et un accès vers une autre culture, une autre façon de travailler en entreprise. Pour les employeurs, c’est aussi l’opportunité de développer des recrutements de qualité vers l’international et de renforcer leur marque-employeur. L’interculturel sera une valeur phare du monde du travail de demain.

Quelles sont les prochaines étapes pour Global Exam ?

Nous comptons actuellement plus d’utilisateurs à l’étranger qu’en France. La croissance vers l’international sera la clef de voûte de notre développement. Il s’agira aussi pour nous d’étendre notre offre auprès des entreprises. Nous souhaitons les accompagner dans leur transformation digitale et la formation continue de leurs collaborateurs. Innover pour être acteur de la formation des apprenants est notre mission.

Elsa Guérin