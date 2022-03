C. Dhiver (XLO) : " Le mix gagnant des directions juridiques modernes : miser sur l'humain et pratiquer les legal operations"

Décideurs. Pourquoi ce mix humain/legal operations est-il aussi important aujourd’hui ?

Christophe Dhiver. La fonction juridique n’a jamais été autant sollicitée, impactée que ces derniers temps, notamment avec la crise sanitaire de ces derniers mois.

Même si certaines choses semblent évoluer favorablement pour certains, l’image du juriste reste trop souvent celle d’un centre de coûts, animé par de purs techniciens du droit, qu’on ne souhaite pas forcément toujours intégrer dans les circuits de décision (souvent par peur de s’entendre dire non).

Pour démystifier cette image, il est primordial pour ces juristes de passer notamment par un accompagnement externe, par l’animation d’une équipe structurée et agile, une meilleure connexion avec les autres fonctions, une pédagogie et un design du droit, une gestion des priorités, des volumétries. Et enfin et surtout une connaissance, une maîtrise des enjeux stratégiques et opérationnels de leurs écosystèmes.

Quels sont les besoins des clients qui se tournent vers vous ?

Ce sont plus particulièrement des PME, des start-up en croissance, ainsi que des ETI implantées à l’international. Nous intervenons à un moment où l’entreprise se trouve confrontée à une nécessaire structuration de la fonction (LBO, fusions, croissance externe, nouvelles activités, transformation globale).

Avec la quadrature du cercle bien connue : toujours faire plus et mieux, avec les mêmes moyens (et parfois moins). Nos clients cherchent alors à travers notre accompagnement à prendre du recul, de la hauteur pour démontrer leur valeur ajoutée, pour manager leurs équipes, pour mettre en place des outils, des méthodes, pour obtenir de nouveaux moyens, dans un monde où tout change vite et fort pour les juristes.

Comment les accompagnez-vous dans ce cadre ?

Nous démarrons systématiquement nos interventions par une étape de compréhension de la fonction juridique. Nous nous immergeons au côté du client, au coeur de son quotidien. L’objectif est de cerner rapidement les enjeux de la fonction, sa maturité, en prenant en compte les spécificités, les besoins, les moyens, la culture et les valeurs de son écosystème global.

Ensuite, sur ces bases nous définissons ensemble une vision, une organisation cible, un positionnement, une stratégie à viser et à atteindre pour la fonction. XLO propose alors une liste de différents chantiers à mener, en s’adaptant aux moyens et besoins du client, en parfait alignement avec le reste de l’entreprise.

"L'objectif de nos interventions est de permettre à la fonction juridique de gagner en visibilité, impact et influence"

Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de missions que vous menez ?

Nous avons accompagné, sur plusieurs mois, une importante PME qui devait trouver le successeur de son directeur juridique unique partant, dans un contexte de forte croissance et de levée de fonds. En coordination avec le directeur administratif et financier, nous avons rapidement établi un état des lieux et écrit la raison d’être "2.0" de la fonction pour les mois et années à venir. Sur ces bases, XLO a défini le profil du successeur et a participé activement à son recrutement, en binôme avec un partenaire spécialisé.

Nous avons suivi ensuite l’entreprise pendant quelques mois, en l’aidant à gérer la vacation du poste à travers notre réseau de conseils. Tout en préparant l’arrivée de la personne recrutée, à travers une feuille de route, où nous avions cerné différents enjeux (digitalisation, internationalisation, mise en place d’outils, de process et de méthodes avec les opérationnels, gestion des données et des connaissances juridiques).

Nous avons pu ainsi décharger l’entreprise de tout un poids sur cette transition qui aurait pu prendre beaucoup plus de temps, être plus coûteuse et incertaine.

Le sujet du numérique semble également animer vos activités ?

Effectivement, le sujet a complètement explosé avec la période sanitaire et s’accélère également à travers l’évolution du monde des legaltechs.

À titre d’exemple, XLO a réalisé, pour l’une d’elles en 2021, une étude pour mieux cerner, comprendre et anticiper les pratiques et les besoins des juristes en PME/ETI s’agissant de la digitalisation de leurs process documentaires.

L’année 2022 démarre avec des demandes de directions juridiques soit pour les aider à choisir et implémenter un premier outil tech, soit pour un renouvellement/changement d’outils (corporate, CLM, Signature électronique).

Quel est l’ADN de XLO ? Comment vous distinguez-vous ?

Notre approche très humaine des situations et le fait d’être tournés vers une forte prise en compte de la culture et l’organisation de l’entreprise sont des éléments qui nous caractérisent.

Nos outils et nos méthodes ne sont pas "prémâchés" ou standards. Nous travaillons main dans la main avec nos clients pour bâtir ensemble des solutions de bon sens, réalisables, utilisables par les juristes pour être durables et efficaces. Nous attachons aussi beaucoup d’importance au travail collaboratif et à la recherche constante d’innovations et d’interactions transverses au sein des organisations.

À ce titre, pour être au coeur de ces sujets, et en être un acteur, XLO a intégré depuis le début d’année un espace de travail européen qui combine coworking créatif, école de l’innovation et événements consacrés aux nouvelles technologies.

"Tous les juristes doivent s'interesser de près ou de loi aux 'legal operations'. Parfois, c'est une fonction dédiée, mais c'est aussi un mindset, un état d'esprit à entretenir et pratiquer chaque jour".

Selon vous, quels vont être les grands défis pour les directions juridiques dans les années à venir ?

Dans de très nombreux cas, la fonction juridique a besoin de se sortir d’un contexte et d’un positionnement qui ne sont pas forcément vivables d’un point de vue humain au quotidien et sur la longueur.

Si on regarde la réalité du terrain, l’enjeu de la fonction est de multiplier les actions pour accélérer sa transformation, et surtout d’en démystifier le poids, et le caractère jugé "inaccessible". Nous pensons aussi que l’un des enjeux, pour nous juristes, se situe dans notre capacité à accompagner nos organisations, à être en phase avec la stratégie et les priorités de nos écosystèmes.

L’idée est aussi de savoir garder les talents après les avoir formés, d’adapter nos process et nos méthodes pour prendre le (bon) virage de la digitalisation (et non l’inverse), et ainsi participer davantage à la gestion des risques de l’entreprise.

Notre rôle central et notre vision à 360° des problématiques de l’entreprise nous permettent de relever ces défis. Il faut davantage en prendre conscience et nous convaincre d’aller vers ces sujets de transformation.

En tant qu’expert, quels conseils leur adresseriez-vous dans ce cadre ?

Les juristes possèdent de magnifiques leviers pour accompagner leurs écosystèmes et se transformer positivement. Ces chantiers ne demandent qu’à être cernés, mis en place, entretenus et valorisés. Il faut cependant entamer dès à présent cette démarche, y aller progressivement dans le respect des équipes et de son organisation. Toute période, aussi minime soit-elle, consacrée au quotidien à ces réflexions, est l’occasion d’enclencher le fameux "effet cliquet" vers un changement bénéfique de la fonction. La solution est souvent à portée de main, à moindre coût ou cachée dans ce qui peut parfois faire peur ou révulser !

Cherchons également des alliés dans les autres fonctions de l’entreprise. C’est incroyablement riche et porteur de solutions partagées pour entretenir une culture juridique forte en interne.