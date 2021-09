C. de Girval (Mayday) : "Notre première formation portera sur la blockchain et le restructuring"

Décideurs. Mayday se lance désormais dans la formation. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Cyprien de Girval. Effectivement, nous ouvrons en ce début d’automne un cycle de formation à destination des professionnels du retournement. Il débutera le 5 octobre avec une première matinée qui portera sur la blockchain qui, selon nous, est une des révolutions de demain pour de nombreux pans de la vie des affaires et notamment celui du restructuring.

Elle aura lieu à partir de 8h30 dans les locaux de FHB et j’aurai le privilège d’intervenir aux côtés de Charlotte Fort, administrateur judiciaire associée chez FHB, Cédric Dubucq, avocat associé du cabinet Bruzzo Dubucq et Fabien Aufrechter, head of Havas Blockchain. Par ailleurs, nous offrons la possibilité aux personnes qui ne pourraient pas se déplacer de se connecter en ligne afin de suivre nos échanges en visio-conférence.

Quelles grandes thématiques seront abordées ?

Nous pensons que la blockchain va bouleverser la vie des affaires et que l’écosystème du restructuring doit dès aujourd’hui s’emparer de cette nouvelle technologie. La problématique est double : comment appréhender l’ouverture d’une procédure collective ou préventive au bénéfice d’une entreprise qui a utilisé la blockchain ou s’est financée en cryptomonnaie ? Et en quoi la blockchain ou la cryptomonnaie peuvent être des outils pertinents pour restructurer une entreprise.

Actuellement, le livre VI du Code de commerce, qui traite des difficultés des entreprises ne permet pas de répondre avec prévisibilité aux situations où la blockchain a été utilisée. Il faut donc réfléchir à l’application des règles de droit pour appréhender cette nouvelle technologie. Cette formation permettra d’y voir plus clair.

"La blockchain est autant une source de complexité que d’innovation pour le marché du restructuring"

Parmi les problématiques que nous étudierons il y aura, entre autres, le cas de la transmission d’actifs via l’utilisation de la blockchain en période suspecte mais aussi celui de l’appréhension d’un wallet de cryptomonnaies dans la qualification de l’état de cession des paiements : est-ce un actif disponible ? Comment appréhender la volatilité des cours ? Comment respecter les obligations en matière de KYC et notamment de blanchiment d’argent ? etc.

Par ailleurs, blockchain et restructuring peuvent faire bon ménage et nous aborderons les opportunités que cette technologie peut offrir. Est-elle une source alternative de financement pour les entreprises en difficulté ? Les smart contracts peuvent-ils être utilisés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou d’une restructuration financière ? Autant de sujets stratégiques à explorer lors de notre matinée de formation.

Quelle est la marque de fabrique de Mayday ?

Nous sommes une plateforme web dédiée au retournement des entreprises en difficulté. Aujourd’hui, nous nous sommes développés à travers deux axes : un magazine web dédié au décryptage du retournement et une plateforme de transmission d’entreprises en difficulté. À ces deux expertises vient s’ajouter une troisième brique avec notre nouveau parcours de formation toujours à destination du même écosystème.

Notre ambition est d’utiliser le digital pour sensibiliser, informer et former les personnes clefs dans le redressement d’une entreprise. Cela concerne à la fois les organes de la procédure – administrateurs et mandataires judiciaires - et juges, les conseils spécialisés, mais aussi les acteurs occasionnels du retournement – chefs d’entreprises, actionnaires, fonds d’investissement ou prêteurs. Notre plateforme permet de faciliter la rencontre de ces différents acteurs stratégiques.

Pour vous inscrire à la formation du 5 octobre : https://www.maydaymag.fr/mayday-learning-blockchain-restructuring