C. Chabrier (France Invest) : "Notre profession croit en la démocratie, en l’Europe"

Décideurs. Quelles sont les actions que vous avez mises en place au sein de France Invest pour soutenir l’Ukraine ?

Claire Chabrier. Malgré le temps nécessaire de l’émotion, nous avons essayé de nous concentrer sur des actions concrètes et pratiques. Toutes les associations nationales européennes se sont retrouvées auprès d’Invest Europe pour échanger et surtout entendre le représentant ukrainien. L’enjeu était d’être rapides et efficaces. Tous ensemble, nous avons relayé le choix commun de soutenir la solution de dons financiers à la Croix-Rouge. Nous avons appelé nos adhérents à suivre cette recommandation.

Comment se matérialise l’engagement de vos adhérents et comment les soutenez-vous dans leurs démarches ?

Nos adhérents ont besoin de deux choses : savoir comment aider, agir et avoir de l’information sur la gestion de cette nouvelle crise.

Nous avons d’abord répondu à la première attente en relayant l’initiative commune de l’ensemble des associations européennes, en faisant connaître ce gala de charité et en poussant une initiative française, toujours au bénéfice de la Croix-Rouge française : "1 day of revenue for Ukraine". Il s’agit, d’ici mi-mai, pour nos adhérents de faire don, comme nous France Invest, d’une journée de chiffre d’affaires.

Le second point est traité au fur et à mesure avec un partage d’informations, et des webinaires dédiés sont organisés en avril.

Pourquoi participer à la soirée caritative "Urgence Ukraine et Démocratie" organisée par Leaders League lundi 28 mars ?

Parce que l’émotion est partagée, parce que nos voisins européens sont concernés, et que nous le sommes à notre tour, même dans une moindre mesure. Notre profession croit en la démocratie, en l’Europe, en la liberté de circulation des biens et des personnes. Ce sont des valeurs que nous devons défendre. Encore une fois, en gérant l’immédiateté de la catastrophe humanitaire, puis en accompagnant nos parties prenantes dans le temps de cette nouvelle crise.

Propos recueillis par Béatrice Constans

URGENCE UKRAINE & DÉMOCRATIE

Soirée de soutien et d’appel aux dons "La démocratie est en danger, en Ukraine comme en Europe".

Voulons-nous être passifs, consommer l’information en spectateurs inertes ? Ou agir concrètement, en nous rassemblant pour soutenir l’Ukraine et la Démocratie par nos dons ?

Leaders League vous invite à une soirée de soutien et d’appel aux dons "URGENCE UKRAINE & DÉMOCRATIE" au bénéfice de l’ONU-Haut-Commissariat aux Réfugiés, Reporters sans Frontières et du Groupe SOS.

Inscrivez-vous sans attendre sur https://www.urgence-ukraine-democratie.org !

Cette soirée se déroulera le lundi 28 mars au Pavillon d’Armenonville à Paris de 18h30 à 22h30.