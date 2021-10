C&C Notaires poursuit sa croissance en nommant six nouveaux associés

Confiance et expérience

Armand-Loïc Bouissou, chez C&C Notaires depuis 2013, intervient dans tous les domaines de l’immobilier d’entreprise et accompagne à ce titre une clientèle composée principalement d’investisseurs institutionnels et de foncières privées. Il est diplômé de l’Université Toulouse 1 Capitole dont il a été lauréat (Master Droit notarial, immobilier et gestion de patrimoine).

Spécialisée en droit immobilier institutionnel, Devrim Cetiner a rejoint l'Étude en 2015 afin d’y accompagner une clientèle d’investisseurs français et internationaux dans leurs opérations immobilières. Diplômée de l’Université Paris II Panthéon-Assas, elle est également titulaire du diplôme universitaire de droit et d’économie immobiliers C.E.R.C.O.L. délivré par la même Université.

Arrivé chez C&C Notaires en 2014, Adrien Cornée anime le département de droit de l’urbanisme et de la construction, il intervient à ce titre auprès d’une clientèle de promoteurs, d’aménageurs et d’investisseurs. Il est diplômé en droit de l’Université de Rennes.

Arrivé en 2018, Stéphane Loubier accompagne une clientèle française et internationale d’investisseurs en immobilier institutionnel et financements. Il est diplômé de l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Fabienne de la Porte des Vaux est spécialisée en droit immobilier des entreprises. Diplômée de l’Université Paris II Panthéon-Assas, elle est aussi Membre agréé RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors). Elle a intégré C&C Notaires en 2010.

Enfin, au sein de l’Étude depuis 2012, Christel Tessier dirige les équipes dédiées à la clientèle privée de C&C Notaires en droit de la famille et de l’immobilier des particuliers. Elle est titulaire du Diplôme Supérieur du Notariat de l’Université de Paris II Panthéon-Assas ainsi que du Diplôme d’Université de 3ème cycle en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand.

Une ambition commune

L’Étude poursuit sa phase de développement et de recrutement, rythmée par l’évolution de son activité. A croissance maintenue, C&C Notaires prévoit d’accueillir une trentaine de collaborateurs supplémentaires d’ici à fin 2022. Une expansion soutenue qui s’appuie sur la double-culture de l’Etude : une expertise juridique reconnue et son ouverture aux autres disciplines. Ce qui distingue l'Étude ceux sont sa créativité, son agilité et son exigence de qualité. C&C Notaires rassemble des équipes totalement investies à l’accompagnement et la réussite des projets de ses clients.

Ses associés veillent tout particulièrement à conserver cette dynamique et accueillir des professionnels portés par une ambition commune : faire de C&C Notaires un acteur incontournable du conseil en immobilier et patrimoine.

AC