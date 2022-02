bwg promeut deux de ses avocates

Fondé en 2000 par Béatrice Weiss Gout, bwg est un cabinet d’avocats qui consacre son activité au droit de la famille et du patrimoine. Déterminé à valoriser les talents internes et à poursuivre sa croissance, le cabinet qui se définit comme une family law firm élève deux de ses collaboratrices, Alice Depret et Camille Anger, au rang d’associées.

Alice Depret a développé un savoir-faire spécifique au règlement des successions et intervient à ce titre dans la préparation des transmissions successorales ainsi que pour la gestion des contentieux. Diplômée d’un master 2 en droit privé, spécialité personne et droit de l’université Panthéon-Sorbonne, elle exerce depuis son inscription au barreau de Paris en 2012 pour bwg. Camille Anger, elle, traite tout particulièrement des séparations à enjeux financiers et patrimoniaux ainsi que les problématiques familiales internationales. Membre du barreau parisien depuis 2012, elle a également commencé sa carrière chez bwg. L’avocate est titulaire d’un master 2 recherche en droit patrimonial approfondi de l’université Panthéon Sorbonne et membre de l’Association internationale des jeunes avocats.

Léna Fernandes