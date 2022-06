Buildrz : changer la donnée

Né du travail conjoint de Manuel Verrier, Maud-Anaïs Claudot, Emmanuelle Carlier, Maksym Nikolayev, Buildrz identifie les meilleurs terrains grâce à son logiciel collaboratif. Les projets immobiliers qui en découlent s’inscrivent dans une optique qualitative, tant sur le plan architectural qu’environnemental.

Le dessous des cartes

Face aux enjeux démographiques et à la croissance urbaine, Buildrz s’engage à soutenir la construction d’immeubles neufs plus vertueux. Grâce à l’usage d’une intelligence artificielle, la start-up utilise les données provenant des Plans locaux d’urbanisme (PLU), qu’elle compile aux nouvelles réglementations en vigueur afin de trouver les solutions de construction les plus adaptées. Les milliers d’informations collectées permettent ainsi de surpasser les problèmes récurrents que rencontrent les promoteurs tels que l’insuffisance foncière et les contraintes réglementaires. Lorsque l’un d’entre eux recherche un terrain constructible, la plateforme lui présente l’ensemble de ceux correspondant à ses critères : superficie, environnement alentours, ou encore des transports accessibles. Autant d’éléments restitués sous la forme d’une carte interactive, à laquelle s’ajoute une estimation de l’impact urbain et de l’incidence environnementale du projet.

Collaborer pour mieux créer

Manuel Verrier résume ainsi la problématique à laquelle répond l’entreprise : "Les promoteurs immobiliers font face à une explosion des normes et de la complexité. Pour les aider à relever ce challenge, il leur faut des outils à la hauteur des enjeux." La force de la plateforme tient à l’utilisation collaborative de la data. Cette synergie entre promoteurs, villes et architectes peut réduire à quelques minutes des tâches prenant habituellement des semaines entières. Buildrz fournit une modélisation 3D, accompagnée de différents indicateurs sur la qualité du bâtiment ainsi que son coût financier.

Expansion et innovation

Accompagnée sur son volet R&D depuis ses débuts par Vinci et Nexity, l’entreprise a su convaincre des acteurs institutionnels du marché, comme en témoigne Yves Guiol, directeur associé Venture chez NCI, acteur majeur du capital-investissement : "Les métiers adressés, comme la promotion immobilière, sont restés dans l’ensemble très traditionnels, et des outils comme celui-ci permettent à ces professions sous contrainte croissante, de gagner très simplement en productivité et en fiabilité." Avec 25 collaborateurs et plus de 750 études mensuelles menées, la start-up connaît une forte croissance, que vient encourager sa récente et première levée de fonds de 3,8 millions d’euros. Selon Manuel Verrier, "Buildrz va aller plus loin dans la modélisation ultra-rapide de logements à faible impact carbone". Après avoir étendu son offre aux architectes, l’entreprise souhaite rayonner outre-Manche, en plus d’ajouter à son logiciel le traitement de la réglementation RE2020 et l’instauration d’un score "impact carbone". Une réussite qui ne devrait pas laisser de marbre le secteur immobilier.

Émile Le Scel