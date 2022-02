Bruzzo Dubucq nomme quatre nouveaux associés

Le cabinet aixois Bruzzo Dubucq, qui a établi des bureaux secondaires à Paris, Bruxelles et Genève, a promu quatre de ses avocats. Des associations qui s’inscrivent « dans une stratégie à moyen et long terme dans laquelle le cabinet, pour grandir sereinement, a constitué dès l’origine sa propre cellule de recrutement », rappelle Cédric Dubucq, associé fondateur.

Virginie Cadouin, arrivée chez Bruzzo Dubucq il y a près de deux ans, a démarré sa carrière chez Drujon d’Astros & Associés, toujours à Aix-en-Provence. Elle s’est formée en droit des affaires (DJCE), ingénierie des sociétés et difficultés des entreprises à l’université d’Aix-Marseille. David Ybert de Fontenelle, de son côté, est entré au sein du cabinet dès l’obtention de son diplôme, il y a presque cinq ans. Il a participé à la création de la clinique du droit des affaires, établie dans les locaux du cabinet, qui propose aux justiciables l’accompagnement d’étudiants en droit. Il est diplômé d’un master 2 droit économique et d’un Desu innovation recherches et brevets, les deux obtenus à l’université Aix-Marseille. Au sein du cabinet, les deux avocats ont développé le conseil stratégique dans les opérations de fusions-acquisitions transactionnelles.

Étienne Feildel a d’abord été avocat en contentieux commercial dans un cabinet nantais. Chez Bruzzo Dubucq depuis un an et demi, il a étudié le droit des affaires et la fiscalité internationale des sociétés à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Tristan Girard-Gaymard, docteur en droit et enseignant-chercheur en droit commercial et droit des sociétés à la faculté de droit de l’université catholique de Lyon, est avocat au sein du cabinet depuis plus de deux ans. Avec Étienne Feildel, il a contribué au développement du pôle restructuring et des contentieux à fort enjeu. Le cabinet accompagne ses clients dans des litiges contre Uber, Apple et Microsoft.

Olivia Fuentes