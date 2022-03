Bruzzo Dubucq : entre tradition et modernité

À l'origine du cabinet : un binôme atypique et compélmentaire



C’est en 2013 que Philippe Bruzzo et Cédric Dubucq se rencontrent. Ce dernier, alors collaborateur, se révèle dans le dossier Anovo, un redressement complexe et un contentieux boursier dans lequel de nombreux obligataires laissèrent leurs économies. Cette victoire conduira les deux avocats à la création, un an plus tard, de leur cabinet. Une alchimie certaine naît alors entre Philippe Bruzzo et Cédric Dubucq qui partagent les mêmes valeurs humaines et professionnelles : fidélité réciproque, relation de confiance et volonté commune de toujours faire de son mieux. Et qui cultivent également leurs différences : d’un côté, Philippe Bruzzo apporte son expérience, sa renommée et son réseau ; de l’autre, Cédric Dubucq cherche à innover afin de répondre au mieux à la demande des clients.



Épris de justice, ambitieux et pragmatiques, ces deux lauréats de la Conférence du stage se sont initialement portés vers le contentieux commercial et le droit des entreprises en difficulté. Leur maîtrise de l’art de la rhétorique et leur goût pour la stratégie judiciaire les distinguent de leurs confrères devant les tribunaux de commerce.

Une fidélité des clients, des secteurs de pointe et une croissance à trois chiffres tous les deux ans

Depuis sa création, la structure n’a cessé de développer ses domaines d’intervention. À l’origine, elle opérait en droit commercial, en procédures collectives et en droit de l’immobilier. Forte de sa notoriété, elle intervient dorénavant en droit fiscal, comme conseil aux entreprises, en restructuring et en matière de conseil stratégique dans les opérations de fusions-acquisitions transactionnelles. Et ce, grâce, entre autres, à l’arrivée de quatre nouveaux associés en janvier 2022 : David Ybert de Fontenelle, Étienne Feildel, Virginie Cadouin et Tristan Girard-Gaymard. Ces jeunes avocats talentueux contribuent au souhait des fondateurs de construire le cabinet de demain en apportant fraîcheur et innovation. Plusieurs d’entre eux exercent en tant que chargés d’enseignement à l’université d’Aix-Marseille et ils ont également contribué à la création de la Clinique du droit des affaires. Établie dans les locaux du cabinet, cette association d’étudiants (dont les meilleurs, à terme, rejoindront les équipes de Bruzzo Dubucq) propose des consultations gratuites aux entreprises, un service juridique auquel elles n’ont pas forcément accès. Elle fonctionne comme une cellule de recrutement qui permet la transmission du savoir-faire des professionnels aux jeunes talents, ambition première du cabinet.

Un positionnement unique avec la guerre économique

Avec une pratique reconnue en restructuration, en fiscalité et en contentieux des affaires, le cabinet intervient dans des dossiers à enjeux macro-économiques en mettant en place des actions dites de "guerre économique". Il s’agit de défendre des entités économiques de petite taille en conflit avec des géants du marché ayant une situation quasi monopolistique. Ces derniers, pour la plupart des multinationales, sont souvent implantés à l’étranger, ce qui engendre des contraintes fiscales entre autres. L’objectif est de défendre des acteurs qui ne disposent pas des mêmes moyens. Bruzzo Dubucq est notamment intervenu dans les affaires des 2 500 taxis contre Uber et des services de renseignements téléphoniques contre Microsoft et Google. Il conseille la plus grande association de startup européenne, France Digitale (qui compte plus de 1 800 entrepreneurs et investisseurs du numérique français) dans son contentieux contre Apple. Pour mieux appréhender et traiter ces contentieux d’envergure, la structure fait appel à différents professionnels du droit : cela permet à ses clients de profiter d’une approche interprofessionnelle et de bénéficier d’un meilleur accompagnement sur les plans juridique, financier et stratégique.

Une offre de service illimitée en conseil pour les PME et ETI

Innovateur, Bruzzo Dubucq a intégré des nouvelles technologies à son quotidien. La blockchain, qui sécurise la circulation des actions, et l’intelligence artificielle, qui aide à la prise de décision, améliorent sa productivité. C’est parce que le cabinet cherche à se positionner sur les questions juridiques soulevées par la blockchain et les smart contracts qu’il est l’un des premiers en France à avoir accepté d’être rémunéré en cryptomonnaie.



Il a développé par ailleurs des outils internes améliorant la qualité des services offerts à ses clients. Étant l’un des seuls cabinets français à maîtriser parfaitement la société en commandite simple, une solution souvent oubliée pour "transmettre, refinancer et optimiser l’immobilier" peut-on lire sur son site, il a créé un outil transgénérationnel dénommé "la commandite 222" qui permet aux entreprises clientes de demander directement un audit patrimonial. Il a également mis en place un service de direction juridique décentralisée : la conciergerie juridique. Cette conciergerie permet une externalisation complète des besoins juridiques des entreprises grâce au savoir-faire transversal de l’équipe en droit des affaires. Des groupes clients tels que Lotti, Sofalip ou encore Cybertek ainsi qu’une vingtaine d’autres y ont souscrit à ce jour.

Un rôle dans la cité, au barreau, à l'université et au sein des legaltechs innovantes

Les professionnels du cabinet souhaitent poursuivre leurs enseignements à l’université d’Aix-Marseille en tant que chargés de travaux dirigés. Ils publient régulièrement des articles dans des revues scientifiques du droit qui paraissent notamment chez Dalloz et l’Extenso. La structure n’hésite pas à développer de nouveaux partenariats avec de jeunes équipes aux initiatives jugées prometteuses par exemple la legaltech Predictice : plateforme de recherche et d’analyse juridique permettant l’accès aux décisions du fond, difficiles à trouver sur d’autres bases de données. Instigateur de nombreux projets en Afrique, le cabinet souhaite continuer d’accompagner l’excellence juridique africaine grâce à sa legaltech Lex4, un outil qui génère des actes juridiques et qui met en relation les entrepreneurs africains avec des avocats.

Les six associés du cabinet Bruzzo Dubucq