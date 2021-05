Bruno Delpeut rejoint MNK Partners

Le nouvel associé rejoint la société de gestion dans le but de poursuivre le développement de MNK Partners, notamment sur leurs activités en France, au Luxembourg et en Belgique. Expert du monde des CGP, Bruno Delpeut aura la charge de structurer et développer une équipe commerciale afin de renforcer sa présence auprès de professionnels et présenter des solutions innovantes sur le marché.

Bruno Delpeut a débuté chez Aviva en tant que Regional Manager, qu’il a quitté pour créer le groupement de CGP Infinitis, cédé en 2016 à l’UFF. Il a ensuite fondé Anseris, permettant à ses associés de participer à un projet d’entreprise et de se développer tout en préservant leur indépendance. Le but du groupe de CGP est de devenir une marque de référence dans l’univers de la gestion de patrimoine. Le fondateur laisse désormais la direction de la société aux associés CGP et les accompagnera dans la transition d'Anseris, notamment dans son objectif de devenir un groupement associatif et non commercial, et continuera à suivre l’évolution de son projet ambitieux.

