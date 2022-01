Bredin Prat promeut huit avocats

Consolidant ses départements arbitrage international, corporate/M&A, droit du financement et droit fiscal, Bredin Prat nomme quatre associés et quatre counsels. Le cabinet compte donc désormais plus de 190 avocats dont 50 associés et 24 counsels.

Laura Fadlallah est nommée associée au sein de l’équipe arbitrage international. Elle conseille des sociétés, des États souverains ainsi que des entités étatiques dans des arbitrages commerciaux ou d’investissement et intervient dans le cadre de contentieux liés à l’arbitrage. Inscrite aux barreaux de Paris et de New York, l’avocate exerce depuis 2012 chez Bredin Prat et a été détachée au sein du bureau de New York de Cravath Swaine & Moore en 2016. Elle est diplômée d’un master 2 en contentieux, arbitrage et modes alternatifs de règlements des conflits de l’université Panthéon-Assas, d’un LL.M. de la Columbia Law School et titulaire d’un master 2 droit et globalisation économique par Sciences Po Paris et l’université Panthéon Sorbonne.

Marina Weiss est, elle aussi, promue associée au sein du département arbitrage international. Conseil des États souverains et des entités étatiques dans des arbitrages commerciaux et d’investissement, l’avocate et arbitre prend également part à des procédures d’arbitrage ad hoc dans de divers secteurs industriels et géographiques. Membre du barreau parisien depuis 2010, elle a travaillé plus de trois ans chez Cleary Gottlieb Steen & Hamilton avant de rejoindre Bredin Prat en 2014. Diplômée d’un master 2 en droit et globalisation économique par Sciences Po Paris et l’université Panthéon Sorbonne, elle est aussi titulaire d’un LL.M. de la Columbia Law School.

L’équipe corporate se voit tout d’abord renforcer par l’association de Jean-Benoît Demaret. Il intervient principalement dans le domaine des fusions et acquisitions, du private equity et du droit boursier, notamment lors d’opérations transfrontalières pour le compte d’entreprises cotées ou non cotées et de leurs dirigeants. Avocat pour Bredin Prat depuis 2013, il a été détaché au sein du bureau de Londres de Slaughter and May en 2017. Inscrit au barreau de Paris en 2013, il est titulaire d’un master 2 en droit et management international de l’université Panthéon Sorbonne et d’un master 2 en droit des affaires de l’université Paris Nanterre.

Christine Lenis est également nommée associée au sein du département corporate. Spécialiste des fusions-acquisitions, elle conseille des sociétés françaises et internationales, cotées ou non, dans le cadre de leurs opérations transfrontalières. Elle les assiste également dans le cadre de leurs opérations de private equity et de joint-ventures. Membre des barreaux du Québec et de Paris, l’avocate a commencé sa carrière au sein du cabinet canadien Davies Ward Phillips & Vineberg où elle était associée jusqu’en 2017, date à laquelle elle a rejoint Bredin Prat. Elle est diplômée d’un LL.L et d’un LL.B de l’université d’Ottawa.

Quatre counsels ont parallèlement été promus : Shane Daly en arbitrage international, Marine Blottiaux en corporate, Mathieu Arnault en droit du financement et Victor Camatta en droit fiscal.

Léna Fernandes