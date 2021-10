Bredin Prat étoffe ses équipes financement et concurrence

Réunissant aujourd’hui plus de 190 avocats dont 46 associés et 22 counsels, Bredin Prat renforce ses compétences concernant les opérations de financement et le droit de la concurrence avec l’arrivée de deux nouveaux counsels. Delphine Guillotte intègre ainsi le département financement du cabinet. Yohann Chevalier rejoint quant à lui la pratique concurrence et droit européen, dont l'équipe avait déjà accueilli un nouvel associé en février dernier.

Delphine Guillotte assiste des clients français et internationaux en tant que conseil lors d’opérations de financement bancaire ou d’acquisitions, d’offres publiques, de placements privés et de restructurations de dette. Elle exerçait depuis 2005 au sein du département bancaire et financier de Gide Loyrette Nouel. Diplômée de Sciences Po Rennes et d’un DESS en droit des produits et marchés financiers de l’université Paris-Saclay, l’avocate est également titulaire d’un doctorat en droit privé. Yohann Chevalier intervient dans le cadre de contentieux de la concurrence : ententes ou abus de position dominante. Il consacre également une grande partie de son activité aux problématiques de contrôle des concentrations et à la réglementation européenne des aides d’État. De 2013 à 2019, l’avocat avait exercé une première fois pour Bredin Prat avant de rejoindre Freshfields où il est resté un an et demi. Il est titulaire d’un master en droit de la concurrence et droit public des affaires de Science Po Strasbourg ainsi que d’un LL.M en droit européen du Collège d’Europe.

Léna Fernandes