Brand Finance met en avant les marques les plus populaires en France

Faire le pont entre le marketing et la finance dans les entreprises : voilà la mission dont s’est chargé Brand Finance. Les bureaux français, créés en 2019 et basés à Paris, réalisent l’évaluation de quatre mille marques chaque année grâce au concept d’études de marché BrandBeta®. Cet instrument de mesure permet d’établir leur taux de familiarité ainsi que leur taux de pertinence au sein de leurs écosystèmes selon les consommateurs. Adossés à ce système de notation, les études produites par Brand Finance rendent compte des marques les plus populaires et valorisées. En outre, Brand Finance propose aux entreprises un accompagnement et tous les outils pour améliorer et entretenir leur image de marque. Car, comme Bertrand Chovet, managing director du pôle France, le rappelle : " Ce que fait l’entreprise nourrit la marque et vice-versa ". Dans son dernier rapport publié le 8 mars, Brand Finance France présente les 100 marques les plus populaires auprès des Français.

Google, La Poste et McDonald’s en tête de classement

Avec des scores au-dessus de 9 sur 10, Google, La Poste et McDonald’s s’affichent comme les trois premières marques les plus populaires en France. Dans la même étude, Google se hisse en tête des marques les plus pertinentes avec un score de 94,2%. Pour sa part, le groupe La Poste, dont deux de ses marques (Colissimo et Chronopost) figurent aussi au classement, conserve un taux élevé de familiarité reposant sur des services destinés à l’ensemble des Français. Google et La Poste ont su construire " un équilibre particulièrement supérieur entre familiarité et pertinence leur permettant d’être incontournables sur une multiplicité croissante d’offres et de services ", affirme Bertrand Chovet. Enfin, la chaîne McDonald’s n’a cessé de conforter sa place auprès des consommateurs au cours de la crise sanitaire, notamment à travers sa visibilité accrue dans les médias, sa transformation numérique et le renouvellement de son expérience client.

La restauration américaine en plein boom

Parmi les différents secteurs à figurer au classement, celui de l’alimentaire est particulièrement bien représenté avec des marques américaines qui ne sont pas en reste. Dans le même élan que McDonald’s et avec des taux de croissance significatifs, les marques McCain et Heinz ont conquis le cœur des Français en occupant respectivement les rangs 70 et 84 du classement. Celles-ci sont toutefois largement dépassées par la chaîne de fast food Burger King dont le taux de familiarité, à 83,4%, a bondi en 2021. Cette réussite se matérialise par la multiplication de ses restaurants et une différenciation en matière de communication reconnue comme créative. En outre, la marque se distingue dans le classement en devenant celle qui progresse le plus en popularité avec un score BrandBeta® en hausse de 5,19%. À cet égard, Bertrand Chovet indique que ces marques alimentaires américaines " répondent à des habitudes d’usage et d’utilité relatives à des points de consommation mobile dues à nos [modes de] vies où l’on est constamment en mouvement ". Il ajoute qu’elles " attirent les clients sur des modèles plus sociaux, familiaux ou d’humour et incarnent des puissances mondiales au service de la performance économique dans une qualité d’exécution que les marques françaises pourraient prendre comme exemple ". Fort de ses compétences en analyses de marchés, Brand Finance France publiera son rapport annuel 2022 des cent-cinquante marques françaises les plus fortes et les plus valorisées en avril prochain.

Léa Pierre-Joseph