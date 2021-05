Brad Levy devient Directeur général de Symphony

Le 14 avril, David Gurlé a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de Directeur général le 31 mai 2021. Ce dernier a nommé Brad Lévy, actuel Président et Directeur commercial de la société pour lui succéder.

Fondée en 2014 et boostée par un fondateur visionnaire, la licorne lève près 510 millions de dollars américains auprès d’investisseurs institutionnels du monde entier. Une levée de fond qui permet à la finetch de développer la plateforme de collaboration la plus sécurisée et la plus conforme à la législation des services financiers. Utilisée par plus d’un demi-million de professionnels de la finance, la plateforme fédère un véritable réseau connecté par un annuaire certifié.

Reconnue par le monde de la finance et les analystes pour la conception et les capacités de sa solution innovante, Symphony en pleine expansion. Dynamique, l’entreprise a récemment été sélectionnée par Markets Media pour le prix de la meilleure entreprise et du PDG de l'année dans le cadre de ses MarketsChoice Awards.

"Après six ans et demi d'activité, Symphony entame son second chapitre en s'appuyant sur de solides fondations. Grâce à l'expertise approfondie de nos collaborateurs nous allons proposer des solutions qui éliminent les points de friction des workflows de marchés. De l’intégration de nouveaux clients à la gestion des exceptions en passant par le développement “low-code”, nous créons et nous nous associons à d'autres fintechs innovantes pour devenir une infrastructure de marché connectée", a déclaré le nouveau Directeur général Brad Levy.