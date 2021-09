Bourgeois Itzkovitch accueille un troisième associé

Le cabinet indépendant Bourgeois Itzkovitch ajoute une nouvelle corde à son arc en accueillant un troisième associé : Maxime Delacarte. Par ce mouvement, l’avocat crée la pratique de droit pénal des affaires et conformité et la structure prend le nom de Bourgeois Itzkovitch & Delacarte.

Avocat au barreau de Paris depuis 2013, Maxime Delacarte se consacre au droit pénal général et au droit pénal des affaires. Il dispose également d’une expérience significative de la défense pénale devant les juridictions étrangères et dans l’assistance des Français mis en cause à l’étranger. Après avoir enseigné le droit civil à l’université Paris 2-Panthéon-Assas, Maxime Delacarte est intervenu en droit pénal à l’université Paris 1-Sorbonne et donne régulièrement des formations aux entreprises et aux collectivités. L'avocat, qui travaille aussi bien en français qu'en anglas, exerçait auparavant au sein du cabinet Chabert.

Fondée en 2018 par Charles Bourgeois et Ivan Itzkovitch, Bourgeois Itzkovitch & Delacarte est une structure indépendante qui se consacre au droit des affaires et à la défense pénale. Les associés interviennent en conseil comme en contentieux pour des entreprises et leurs dirigeants ainsi qu’auprès des collectivités locales. Le cabinet conseille également les personnes physiques dans tous les domaines du contentieux civil et pénal.

Charles Bourgeois est avocat au barreau de Paris depuis 2012. Il est spécialisé en droit des affaires ainsi qu’en contentieux des sociétés. Il a également une expérience significative dans le domaine minier et en droit Ohada. Ivan Itzkovitch est avocat au barreau de Seine-Saint-Denis depuis 2014, après avoir été inscrit au barreau de Paris depuis 2012. Il exerce principalement en droit immobilier et en contentieux civil et commercial. Il dispose également une expérience significative dans les questions de montages immobiliers complexes privés et publics.

Marine Calvo