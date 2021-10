Borrel Avocats devient Borrel d'Arche

Créé il y a près de quinze ans par Laurence Borrel-Prat, Borrel Avocats est un cabinet de niche en droit de la concurrence et de la distribution. Il assiste ainsi des entreprises françaises et étrangères des secteurs du luxe, de l’aéronautique, de l’agroalimentaire ou encore de l’automobile, en tant que conseil mais aussi en contentieux. Poursuivant un objectif de croissance, l’associée fondatrice nomme Quitterie d’Arche associée. La boutique prend à cette occasion une nouvelle identité : Borrel d'Arche.

Inscrite au barreau de Paris, Quitterie d’Arche a développé un savoir-faire particulier concernant les pratiques restrictives de concurrence. Après plusieurs stages réalisés au sein des départements droit de la concurrence de Fidal et Jeantet, elle intègre l’enseigne alors nommée Borrel Avocats en 2017, en tant que collaboratrice. Diplômée d’une double maîtrise en droit français et espagnol des affaires des universités Pontificia de Comillas - ICADE à Madrid et Paris Nanterre, Quitterie d’Arche est aussi vice-présidente du bureau de l’Association française d’étude de la concurrence et membre de l’Association des avocats pratiquant le droit de la concurrence.

Léna Fernandes