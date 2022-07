Boris Allanic (CoachHub): "Libérer le potentiel des talents par le coaching"

Décideurs. CoachHub vient de réaliser une importante levée de fonds ; quels sont les axes stratégiques qui accompagnent le groupe ?

Boris Allanic. CoachHub vient de fêter ses quatre ans et ambitionne de démocratiser le coaching professionnel pour le rendre accessible partout dans le monde. Aujourd’hui, nous comptons 16 bureaux dans le monde, 850 collaborateurs et une communauté de 3500 coachs professionnels, tous certifiés, qui accompagnent plus de 500 clients. En France, ce sont plus de 100 salariés et 80% des entreprises du CAC 40 qui sont accompagnés par nos soins.

Depuis la création de CoachHub, nous avons levé plus de 330 millions de dollars. La dernière levée de fonds, en date de juin 2022, représente 200 millions de dollars. Elle va nous permettre de poursuivre l’accompagnement et la croissance mondiale (avec un focus sur les États-Unis et l’Asie), d’accélérer le développement des équipes clients, de continuer le développement du produit, tant dans ses aspects technologiques que scientifiques, et, enfin, d’augmenter les recrutements et le développement du réseau de coachs.

Comment sélectionnez-vous vos coachs ?

C’est un point sur lequel nous sommes particulièrement drastiques et vigilants. Précisément sur ce sujet, nous venons de nouer un partenariat avec EMCC Global, fédération internationale et point de rencontre de tous les acteurs du secteur. Cette collaboration a pour but de renforcer les normes éthiques du secteur. Elle porte sur la conduite en commun de projets de R&D innovants afin de proposer des programmes de coaching toujours plus pertinents aux entreprises, sur l’optimisation des normes en matière de coaching digital, et, enfin, sur l’amélioration de la diversité et l'inclusion au sein du secteur.

Une fois que les coachs nous rejoignent, nous les formons sur l’approche digitale du coaching et nous nourrissons leurs parcours avec du micro-learning et de la mise en situation par l’intermédiaire du Digital Coaching Institute.

"Accompagner les entreprises dans leurs transformations"

Comment aidez-vous les entreprises et quelles sont leurs attentes ?

CoachHub assiste les entreprises dans leur manière de grandir et de se transformer par le biais de six grands enjeux. Le premier est de les accompagner au changement : montée en compétences des talents, aborder différemment la posture des métiers, ou encore les épauler dans le cadre d’une fusion-acquisition. Le deuxième enjeu réside dans la transformation managériale. Avec la crise sanitaire, l’hybridation est devenue le nouveau mode de travail. Il faut donc aider les managers dans cette nouvelle approche et développer chez eux la posture de "manager as a coach". Le troisième enjeu d’actualité est celui du développement des talents et des leaders. Nous aidons les entreprises à investir sur leurs talents à hauteur des compétences identifiées chez eux. L’importance est aussi mise, et c’est le quatrième enjeu, sur les questions de diversité et d’inclusion qui sont au cœur des sujets RH. Le cinquième enjeu recouvre quant à lui les questions des carrières et des mobilités. Tout l’essentiel est de pouvoir donner les clés pour mettre les talents dans les meilleures conditions qui soient pour réussir une prise de poste, une expatriation ou un détachement avec toutes les inconnues qui peuvent se poser. Enfin, le dernier enjeu des entreprises est celui du bien-être et de la santé mentale, avec une précision nécessaire qui est que le coaching n’a pas vocation à accompagner les RPS. Dans ce cas précis, le parcours doit être arrêté pour faire appel à un professionnel de ces risques.

En résumé, notre rôle est d’accompagner les managers et de sortir des modèles classiques afin de leur permettre d’appréhender totalement le prisme de leur fonction. Le rôle du manager est de plus en plus complexe face aux transformations constantes et impactantes des entreprises.

On constate depuis une bonne dizaine d’années que le coaching qui, à ses débuts, était appréhendé dans une logique curative, devient progressivement un élément clé de l’entreprise. La culture du coaching se diffuse au sein de l’entreprise dans toutes ses strates et les besoins sont exponentiels. C’est à ces besoins que répond aujourd’hui CoachHub.

Propos recueillis par Anne-Laure Blouet