BlueWall s’agrandit

En octobre 2021, Amélie Lerosier, alors à la tête de son cabinet de conseil allblue, créait BlueWall avec Tim Strijbosch et Jorn Vermeulen, à l’époque associés au sein du cabinet de conseil néerlandais W-Consultants. Depuis, ils dirigent l’équipe des Pays-Bas, elle gère celle de Paris. Et aura désormais, elle aussi, un binôme : la nouvelle associée de BlueWall, Sophie Bacqueville, dont le parcours diffère du sien. Amélie Lerosier est formée en droit ; Sophie Bacqueville est une littéraire. Sophie Bacqueville a obtenu une maîtrise de littéraire américaine à La Sorbonne, écrit un mémoire sur John Irving – qu’elle a pu rencontrer –, passé un an en Autriche pour peaufiner son allemand, et décidé de compléter son cursus avec un diplôme de traduction et un DESS de communication politique et sociale à La Sorbonne. Passée par Ogilvy au début de sa carrière, Sophie Bacqueville a vite rencontré les cabinets d’avocats. Latham & Watkins, DLA Piper, Winston & Strawn, Dechert, Racine… La consultante a accompagné, de l’intérieur, de grandes firmes dans leurs stratégies de marketing, de communication et de business development.

Sujets structurants

Amélie Lerosier et Sophie Bacqueville ont déjà travaillé ensemble. Le lien qui les unit est professionnel et amical, toujours de confiance. Leur rapprochement s’est fait naturellement : Sophie Bacqueville sait qu’avec Amélie Lerosier, elles "souhaitent construire un cabinet qui soit un véritable partenaire des acteurs du droit". Elles ont toutes les deux envie d’échanger sur leur vision du marché, sur leurs dossiers, et de "répondre aux enjeux de communication et marketing de l’industrie juridique", explique la fondatrice de BlueWall. Être deux associées renforce également les perspectives de développement. "C’est un métier où il y a un besoin de séniorité et d’expérience", poursuit Amélie Lerosier. Le profil de Sophie Bacqueville s’avère un enrichissement pour les clients comme pour les équipes de BlueWall, et "permettra d’aller plus loin sur des sujets structurants pour les cabinets comme la marque employeur ou la RSE, et sur des sujets de business development". Le point d’entrée reste le marketing, mais BlueWall pourra se positionner sur des missions pour aider le cabinet à s'organiser en interne. L’idée est de pouvoir intervenir sur tous les sujets et d’offrir une solution "plug and play" pour les clients, comme gérer un appel d’offres ou agir comme une direction marketing externalisée.

Avec l’arrivée de Sophie Bacqueville, l’équipe parisienne compte quatre membres permanents. Le développement de BlueWall ne va pas s’arrêter là : l’équipe s’apprête à accueillir une cinquième personne et envisage d’accueillir un profil junior. De quoi, se réjouit Amélie Lerosier, "être plus nombreux donc plus capés, tout en gardant une petite taille pour être agiles". L’identité du cabinet demeure inchangée : elle est de "fournir un conseil ciblé et d’accompagner sur des sujets de positionnement ou de transformation, tout au long d’un projet". Un déménagement est aussi prévu, pour pouvoir bénéficier d’un ou deux supplémentaires à mettre à disposition des free-lance ou des collaborateurs néerlandais de passage à Paris.

Olivia Fuentes